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Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?
Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей …
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29 декабря 2018, 11:11
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Тест: насколько хорошо вы помните фильмы «Брат» и «Брат 2»?
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27 декабря 2018, 08:15
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Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру
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25 декабря 2018, 12:59
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Тест: хорошо ли вы помните цитаты из фильма «О чем еще говорят мужчины»?
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24 декабря 2018, 04:22