Тест: угадайте советский новогодний мультфильм по одному кадру Считанные дни остаются до наступления Нового года. Во время праздников многие, и дети, да и взрослые, наверняка будут пересматривать советские мультики. Хоть и уже и много десятков лет, но они, как говорится, «заходят» на ура. Мультики эти и радуют глаз …