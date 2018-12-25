3
40
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Тест: хорошо ли вы помните цитаты из фильма «О чем еще говорят мужчины»?

Тест: хорошо ли вы помните цитаты из фильма «О чем еще говорят мужчины»?

Фильм «О чем еще говорят мужчины» стал продолжением в серии картин, посвященных разговорам представителей сильного пола среднего возраста. По сравнению с первой частью в ленте стало меньше действия и был сделан еще больший упор именно на диалоговую составляющую. В итоге, 
24 декабря 2018, 04:22
Тест: угадайте советский новогодний мультфильм по одному кадру

Тест: угадайте советский новогодний мультфильм по одному кадру

Считанные дни остаются до наступления Нового года. Во время праздников многие, и дети, да и взрослые, наверняка будут пересматривать советские мультики. Хоть и уже и много десятков лет, но они, как говорится, «заходят» на ура. Мультики эти и радуют глаз 
20 декабря 2018, 12:05
Тест: угадайте фильм с Юрием Никулиным по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Юрием Никулиным по одному кадру

97-летию со дня рождения великого актера посвящается.
18 декабря 2018, 01:19
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Советские детские фильмы воспитали миллионы людей. Они всегда отличались не только наличием интересной сюжетной истории, но и глубокой морали. Именно поэтому, многие из этих картин, снятые десятки лет назад, не потеряли актуальность и в наши дни. Эти фильмы и сейчас 
22 ноября 2018, 07:28
Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам 
7 ноября 2018, 11:43
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Советские фильмы отличаются одним интересным свойством. Их хочется пересматривать снова и снова. Как ни удивительно, но это занятие не надоедает даже спустя много лет. Многие знают чуть ли не наизусть все реплики и диалоги героев. Кинокартины настолько прочно «укореняются» в 
30 октября 2018, 01:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх