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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

В самарских колониях начали шить новогодние сумки

Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится 
27 декабря 2018, 03:53
К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В полицию обратилась жительница Автозаводского района Тольятти, которая рассказала, что из ее квартиры исчезла стиральная машинка. Потерпевшая оценила ущерб в 13 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и выяснилось - она не нашла машинку, когда вернулась утром с 
27 декабря 2018, 12:14
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года городской общественный транспорт будет работать по продленному графику: 

- до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы 
27 декабря 2018, 11:49
Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб

Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб

Полицейские проверяют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла в окрестностях Самары. ДТП случилось 26 декабря в 16:00 на 13 километре обводной дороги губернской столицы. 39-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Kalina со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то 
27 декабря 2018, 10:31
В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

Во вторник, 25 декабря, в областной столице произошла авария, в которой пострадали двое пешеходов. 29-летний водитель маршрутного автобуса, следующего по маршруту № 96, ехал по дублеру Московского шоссе. Когда он направлялся со стороны Ракитовского шоссе в сторону улицы Дальней, то 
26 декабря 2018, 03:10
«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово

«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово

В Самарской области разыскивают водителя, который сбил женщину в поселке Варламово под Сызранью. Авария произошла еще в понедельник, 24 декабря. Неизвестный автолюбитель во время снегопада наехал на женщину неподалеку от дома № 22 по улице Кооперативной в поселке Варламово. Пострадавшая 
26 декабря 2018, 10:10
«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

В среду, 26 декабря, в четыре часа утра грузовик КАМАЗ повредил газопровод в районе дома №13 по улице Нефтяной, проходящий над проезжей частью дороги. К счастью, никто не пострадал, утечку газа устранили.
 
- Прекращена подача газа в жилой сектор в 
26 декабря 2018, 09:53
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