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В самарских колониях начали шить новогодние сумки
Стало известно, что исправительные учреждения освоили выпуск упаковки для новогодних подарков. Заказчиками красочных сумок, сшитых в колониях №5 и 15, стали различные самарские фирмы. По словам заместителя начальника УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Григория Неймарка, товар производится …
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27 декабря 2018, 03:53
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К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
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27 декабря 2018, 01:37
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В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери
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27 декабря 2018, 12:14
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Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь
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27 декабря 2018, 11:49
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Под Самарой грузовик раздавил Lada Kalina: пассажир погиб
Полицейские проверяют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая произошла в окрестностях Самары. ДТП случилось 26 декабря в 16:00 на 13 километре обводной дороги губернской столицы. 39-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Kalina со стороны Волгограда в направлении Самары. В какой-то …
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27 декабря 2018, 10:31
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В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин
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26 декабря 2018, 03:10
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«Сбил и скрылся»: полицейские ищут водителя, который наехал на женщину в Варламово
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26 декабря 2018, 10:10
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«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа
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26 декабря 2018, 09:53