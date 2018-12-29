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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

В субботу, 29 декабря, на площади Куйбышева стартовала открытая тренировка команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС. В ней участвуют хоккеисты основного и молодежного состава. Напомним, что на площади работают два обновленных катка — один для массового катания, а второй 
29 декабря 2018, 05:24
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

В пятницу, 28 декабря, на 131 километре автомобильной трассы «Самара - Большая Черниговка» произошла смертельная авария. В 06:05 20-летний водитель ехал на «Ладе Приоре» в условиях снегопада со стороны областной столицы в направлении республики Казахстан. По информации регионального ГУ МВД, 
29 декабря 2018, 02:26
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Поздно вечером в четверг, 27 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23-му километру трассы "Обход Сызрани" со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась 
28 декабря 2018, 12:21
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