ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке проспекта Кирова с Карла Маркса.
Согласно предварительной версии сотрудников полиции, водитель на «Лада Калина» не пропустил машину «скорой помощи, которая двигалась по дороге с «мигалкой» и «сиреной». В результате столкновения пострадали две пассажирки «скорой» - 22 и 39 лет. Пострадавшим была оказана медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Инспекторы ГИБДД разбираются во всех обстоятельства дорожной аварии.
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