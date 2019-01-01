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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области зафиксировано первое в 2019 году смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка

В Самарской области зафиксировано первое в 2019 году смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка

Первое в Самарской области ДТП со смертельным исходом в этом году произошло 1 января в 6:50.
 
Трагедия случилось на обводной дороге Тольятти, информирует региональное ГУ МВД. По версии сотрудников полиции, водитель "Шевроле" сбил пешехода - женщину. Пострадавшая скончалась на 

1 января 2019, 04:42
Один погиб и трое пострадали: Под Самарой «Калина» протаранила «Тойоту Короллу»

Один погиб и трое пострадали: Под Самарой «Калина» протаранила «Тойоту Короллу»

Под Самарой один человек погиб и трое людей пострадали в результате трагического ДТП, произошедшего вчера, 30 декабря, поздно вечером в Волжском районе. Участниками автоаварии стали водители Lada Kalina и Toyota Corolla.

По версии сотрудников полиции, на 17-м километре дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 52-летний 

31 декабря 2018, 04:22
Куча мала из машин: «Крузак», снегоуборочный грузовик и две легковушки разбились под Самарой

Куча мала из машин: «Крузак», снегоуборочный грузовик и две легковушки разбились под Самарой

Вчера, 29 декабря, в Самаре произошло крупное ДТП. Очевидцам удалось снять последствия аварии на видео. По предварительным данным, четыре машины разбились примерно в 12:00 на Красноглинском шоссе. По словам очевидцев, в снегоуборочный грузовик «Урал» врезались водители на ВАЗ-2114 и Renault 

30 декабря 2018, 04:40
Два человека пострадали в двойном ДТП под Отрадным

Два человека пострадали в двойном ДТП под Отрадным

ДТП произошло вчера, 29 декабря, около 7.30 утра на автодороге «Отрадный — Богатое — Борское». По версии сотрудников полиции, 68-летний водитель, двигаясь на автомобиле Daewoo Nexia, не справился в условиях снегопада с управлением и столкнулся со стоявшей «Газелью». После этого 

30 декабря 2018, 02:49
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