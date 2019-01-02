ДТП произошло вчера, 1 января, поздно вечером в поселке Суходол Сергиевского района Самарской области. За рулем «Дэу Матиз» находилась 30-летняя девушка. В 22 часа она ехала по улице Школьной и на пешеходном переходе возле дома №12 сбила двоих людей. Переход - нерегулируемый, обозначен дорожными знаками и светофором. Автомобилистка нарушила правила, не пропустив пешеходов, пишет ГУ МВД по Самарской области.
Оба пострадавших были доставлены на скорой помощи в больницу. 23-летней девушке назначили амбулаторное лечение, а 20-летнего парня госпитализировали.
|
В Самарской области зафиксировано первое в 2019 году смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка
|
1 января 2019, 04:42
|
В Самаре 18-летний парень на «Калине» протаранил «скорую помощь»
ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке проспекта Кирова с Карла Маркса.
|
1 января 2019, 03:33
|
Один погиб и трое пострадали: Под Самарой «Калина» протаранила «Тойоту Короллу»
Под Самарой один человек погиб и трое людей пострадали в результате трагического ДТП, произошедшего вчера, 30 декабря, поздно вечером в Волжском районе. Участниками автоаварии стали водители Lada Kalina и Toyota Corolla.
По версии сотрудников полиции, на 17-м километре дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 52-летний …
|
31 декабря 2018, 04:22
|
Куча мала из машин: «Крузак», снегоуборочный грузовик и две легковушки разбились под Самарой
|
30 декабря 2018, 04:40