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Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»
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6 января 2019, 03:43
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В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой
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6 января 2019, 12:37
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В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок
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6 января 2019, 12:21
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Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе
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5 января 2019, 02:44
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Невнимательная автоледи на «Мерседесе» спровоцировала серьезное ДТП на Безымянке
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4 января 2019, 04:02
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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02