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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

Мужчина погиб в ДТП в Самаре напротив ТЦ «Амбар»

В Самаре на Южном шоссе напротив ТЦ «Амбар» произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, мужчина ехал на «Лада Гранта». По неустановленной причине он не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в «Хендай». Водитель вазовской легковушки 
6 января 2019, 03:43
В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В областной столице тушили стену двухэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил дежурному в ночь на 5 января. Оказалось, что на улице Садовой в Самарском районе губернского центра загорелась стена двухэтажки на площади 1 квадратный метр. На место событий выехали 14 
6 января 2019, 12:37
В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок

В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок

Накануне, 5 января, произошла серьезная авария в Центральном районе Тольятти. В 18:50 22-летний водитель ехал на автомобиле ZAZ Sens по Комсомольскому шоссе. Он не справился с управлением, его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Chevrolet Cruze, которая двигалась 
6 января 2019, 12:21
Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-5 в Камышлинском районе

ДТП произошло сегодня, 5 января, в 10-40 в Камышлинском районе Самарской области на 1164 километре федеральной трассы М-5 Урал. По предварительным данным сотрудников полиции, водитель «Шкоды» при обгоне грузовика «МАН» выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником «Тойота Прадо», после 
5 января 2019, 02:44
Невнимательная автоледи на «Мерседесе» спровоцировала серьезное ДТП на Безымянке

Невнимательная автоледи на «Мерседесе» спровоцировала серьезное ДТП на Безымянке

Вчера, 3 января, днем в Самаре в районе станции метро Безымянка, на улице Победы произошло ДТП. «Свидетелем» момент аварии стал объектив авторегистратора пострадавшего авто.
 
Автомобилист на «Тойота Королла» двигался в прямо по Победе, когда девушка на «Мерседец-Бенц МЛ», не 
4 января 2019, 04:02
В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

Полицейские выясняют подробности ДТП на улице Каховской в областном центре. Авария произошла в 14:40 в четверг, 3 января. 58-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Ларгус» по улице Каховской в направлении Победы. По предварительным данным регионального ГУ МВД, по пути водитель 
3 января 2019, 08:56
Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"

Сегодня, 3 января, днем посетителям самарского центра торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл ТЦ неожиданно наполнился неприятным запахом.
  
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. 
3 января 2019, 08:34
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
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