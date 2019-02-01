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Материалы по теме:

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

Три 11-летние самарские школьницы пошли пешком через Волгу

В пятницу, 1 февраля, три 11-летние самарские школьницы решили прогуляться пешком через Волгу. Сейчас на поверхности реки образовалась вода со снегом. Когда любительницы экстремальных развлечений дошли от Речного вокзала до пристани Проран (остров Поджабный), то промокли и порядком замерзли. Девочки 
1 февраля 2019, 05:27
В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре глыба льда упала на подростков: началась доследственная проверка

В Самаре проведут доследственную проверку инцидента с пострадавшими в Промышленном районе. В пятницу, 1 февраля, в Сети появилась информация о том, что 31 января на детской площадке на двух несовершеннолетних девочек упала глыба льда и они получили травмы. Сотрудники полиции 
1 февраля 2019, 04:58
В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение 
1 февраля 2019, 03:16
В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани задержали человека, который сообщил о минировании железнодорожного моста

В Сызрани удалось обнаружить и задержать человека, который устроил переполох сегодня утром. В 04:50 1 февраля неизвестный позвонил по телефону «112» и рассказал о возможном заминировании железнодорожного моста. Оперативные службы провели экстренную проверку. Они обследовали территорию, и выяснилось, что сигнал 
1 февраля 2019, 01:56
Под Сызранью охотник тащил на буксире трех незаконно убитых кабанов и попался егерям

Под Сызранью охотник тащил на буксире трех незаконно убитых кабанов и попался егерям

В Шигонском районе охотник на снегоходе перевозили трех незаконно убитых кабанов, передает «Волжская коммуна». По информации областного департамента охоты и рыболовства, в ночь на 10 января при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора на территории угодья «Волжское ГООХ» егерями, совместно 
12 января 2019, 03:49
Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Откупиться или «сесть»: в России введут штрафы за экономические преступления

Уже в этом году лидирующий в России по приросту уголовных дел сегмент экономических преступлений может быть декриминализирован. Взамен нарушителю будет предложено полностью компенсировать ущерб как пострадавшему физическому лицу, так и государству. 
 
По статистике, в 2017 году число уголовных дел, возбужденных в 
12 декабря 2018, 09:02
В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

В Самарской области нарушителей-рыболовов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Сотрудники Самарского управления Росрыболовства начали выписывать первые штрафы за незаконный вылов рыбы по действующим с середины ноября увеличенным тарифам. Они выросли десятикратно, а итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. 
 
Инспектор Самарского управления Росрыболовства достаёт из 
5 декабря 2018, 10:25
Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная 
8 ноября 2018, 08:43
Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Собака подстрелила своего хозяина по дороге на охоту

Игнорирование правил безопасного обращения с оружием едва не привело к гибели жителя США Сонни Гиллиган. 74-летний мужчина отправился на охоту. С собой он взял ружье и трех собак. Полностью заряженное оружие Гиллиган положил на заднее сиденье, и туда же отправил 
2 ноября 2018, 01:30
В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

В Самаре оштрафовали чиновника, который 1,5 месяца не отвечал жителям

Прокуратура Ленинского района побывала с проверкой в муниципальном бюджетном учреждении «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства». Ранее к представителям ведомства обратился житель Самары.

Он рассказал, что еще 23 июля в учреждение написали старшие по домам № 236 по улице 
31 октября 2018, 10:50
В Самарской области разрешат убить 79 оленей и 797 косуль

В Самарской области разрешат убить 79 оленей и 797 косуль

Самарским охотникам выдадут разрешения на отстрел 79 оленей, 216 лосей, 797 косуль и 217 барсуков. Об этом говорится в постановлении "Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Самарской области с 1 августа 2018 по 1 
9 августа 2018, 01:03
Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области

Прием заявок на утиную охоту стартовал в Самарской области

Департамент охоты и Рыболовства Самарской области начал прием заявок на добычу дичи. Заявки принимаются на три вида охоты:

- добыча болотно-луговой дичи с подружейными собаками с 26 июля по 15 ноября;

- добыча боровой, полевой и степной дичи с подружейными собаками с 

25 июня 2018, 02:24
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