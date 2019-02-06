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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью
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5 февраля 2019, 07:25
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В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?
Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы …
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5 февраля 2019, 09:18
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку
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2 февраля 2019, 03:52
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В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных …
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2 февраля 2019, 02:27
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В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу
Блогер Илья Круговой рассказал про странную ситуацию с проектом самарского Дворца спорта. "Сегодня мне позвонили из Главгосэкспертизы и огорошили. Оказывается, документ не только не рассматривался ведомством. Он туда даже не поступал! - утверждает автор. - А ведь ранее сообщалось, …
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1 февраля 2019, 10:43
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В блогах: железная дорога с Мехзавода до Управы
Блогер Игорь Кондратьев выложил старинный план нынешнего Красноглинского района. "На нем видна железнодорожная ветка, которая шла от Мехзавода до Управы и начиналась, не доезжая до современного Кошелева, - пишет автор. - Ясно, что основным предназначением дороги была транспортировка грузов …
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1 февраля 2019, 10:34
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Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске
3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". …
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4 апреля 2018, 11:45
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В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира
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15 января 2018, 10:41
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Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки
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22 апреля 2017, 04:11
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Глава Самары Олег Фурсов и адвокат Андрей Соколов подписали мировое соглашение
Неожиданная развязка громкого скандала. Накануне в суде Октябрьского района Самары адвокат Андрей Соколов подписал мировое соглашение с представителем мэра. Согласно этому документу, он признал свои высказывания в блоге в адрес Олега Фурсова некорректными и обязался удалить спорные записи, а градоначальник …
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8 апреля 2016, 12:30
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В Самарской губдуме "единороссы" покинули зал заседаний в знак протеста
Сегодня в Самарской губернской думе представители «Единой России» и областные чиновники покинули зал заседаний в знак протеста. Негодование парламентариев вызвали действия их коллег-коммунистов. Алексей Лескин, выступая на пленарном заседании, сделал резкое заявление фракции КПРФ об обысках, проведенных во вторник …
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7 апреля 2016, 12:39
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Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова
Сегодня утром к депутату губернской думы Михаилу Матвееву и адвокату Андрею Соколову пришли с обыском. Эту информацию они сами разместили в социальных сетях. Парламентарий сообщил в «Твиттере», что к нему в квартиру пытаются войти представители регионального Следственного комитета. Цитата: «Пришли …
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5 апреля 2016, 10:05
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В Самаре началось рассмотрение иска мэра города Олега Фурсова к адвокату Андрею Соколову
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1 марта 2016, 09:33
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В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома
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18 мая 2015, 07:07
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