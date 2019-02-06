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Материалы по теме:

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью

350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью

В ночь на среду, 6 февраля, на уборку улиц от снега в Самаре выйдут 349 машин и 192 рабочих, что вдвое больше по сравнению с предыдущей ночной сменой. С пяти часов утра усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и остановки 
5 февраля 2019, 07:25
В блогах: Где посмотреть отчёт о

В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?

Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы 
5 февраля 2019, 09:18
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

В Похвистнево полицейские раскопали замурованную в снегу пенсионерку

Накануне поздно вечером в отдел полиции «Похвистневский» Самарской области позвонила пенсионерка. Бабушка очень просила ей помочь: дверь занесло снегом, и она оказалась буквально замурована в доме.
 
Пожилая женщина также рассказала, что ей нездоровится и в любой момент может потребоваться 
2 февраля 2019, 03:52
В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега

В Сызрани неизвестный мастер сделал зверей из снега, передает КТВ-ЛУЧ. Сосновую аллею на Монгоре, где любят гулять горожане, украсили снежные коты, леший и мышонок. Раньше, возможно, этот же мастер «слепил» там же пса, кота и других зверей. О необычных 
2 февраля 2019, 02:27
В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу

В блогах: проект самарского Дворца спорта даже не направлялся в Главгосэкспертизу

Блогер Илья Круговой рассказал про странную ситуацию с проектом самарского Дворца спорта. "Сегодня мне позвонили из Главгосэкспертизы и огорошили. Оказывается, документ не только не рассматривался ведомством. Он туда даже не поступал! - утверждает автор. - А ведь ранее сообщалось, 
1 февраля 2019, 10:43
В блогах: железная дорога с Мехзавода до Управы

В блогах: железная дорога с Мехзавода до Управы

Блогер Игорь Кондратьев выложил старинный план нынешнего Красноглинского района. "На нем видна железнодорожная ветка, которая шла от Мехзавода до Управы и начиналась, не доезжая до современного Кошелева, - пишет автор. - Ясно, что основным предназначением дороги была транспортировка грузов 
1 февраля 2019, 10:34
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира

В Тольятти спасатели спустили с крыши пьяного дебошира

В Тольятти на крыше дома буянил пьяный мужчина. Жители дома вызвали спасателей. Инцидент произошел в субботу, 13 января, по адресу: улица Чайкиной, дом 83 «a».

«Очевидцы сообщили, что на крыше дома находится мужчина, который ведет себя неадекватно и угрожает спрыгнуть», - 

15 января 2018, 10:41
Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Самарец полтора часа бегал по краю крыши девятиэтажки

Сегодня, 22-го апреля, примерно в 11 утра в полицию поступила информация о странном мужчине, который бегает по самому краю крыши девятиэтажного дома №51 по улице Чернореченской. Очевидцы испугались за жизнь горожанина и обратились к стражам порядка, передает «Волга Ньюс»
 
22 апреля 2017, 04:11
Глава Самары Олег Фурсов и адвокат Андрей Соколов подписали мировое соглашение

Глава Самары Олег Фурсов и адвокат Андрей Соколов подписали мировое соглашение

Неожиданная развязка громкого скандала. Накануне в суде Октябрьского района Самары адвокат Андрей Соколов подписал мировое соглашение с представителем мэра. Согласно этому документу, он признал свои высказывания в блоге в адрес Олега Фурсова некорректными и обязался удалить спорные записи, а градоначальник 
8 апреля 2016, 12:30
В Самарской губдуме

В Самарской губдуме "единороссы" покинули зал заседаний в знак протеста

Сегодня в Самарской губернской думе представители «Единой России» и областные чиновники покинули зал заседаний в знак протеста. Негодование парламентариев вызвали действия их коллег-коммунистов. Алексей Лескин, выступая на пленарном заседании, сделал резкое заявление фракции КПРФ об обысках, проведенных во вторник 
7 апреля 2016, 12:39
Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова

Следователи проводят обыски у депутата Михаила Матвеева и адвоката Андрея Соколова

Сегодня утром к депутату губернской думы Михаилу Матвееву и адвокату Андрею Соколову пришли с обыском. Эту информацию они сами разместили в социальных сетях. Парламентарий сообщил в «Твиттере», что к нему в квартиру пытаются войти представители регионального Следственного комитета. Цитата: «Пришли 
5 апреля 2016, 10:05
В Самаре началось рассмотрение иска мэра города Олега Фурсова к адвокату Андрею Соколову

В Самаре началось рассмотрение иска мэра города Олега Фурсова к адвокату Андрею Соколову

Сегодня, 1 марта, в Октябрьском районном суде Самары стартовало рассмотрение иска градоначальника о защите своей чести и достоинства. Моральный вред, причиненный ему постами в "ЖЖ" адвоката Андрея Соколова, Фурсов оценил в 1 миллион рублей. Цитата из текста иска: "В данной статье 
1 марта 2016, 09:33
В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома

В Петербурге подросток погиб, делая селфи на крыше дома

17 мая около 21:00 около дома №37 по ул. Зайцева в Северной столице погиб подросток. 15-летний юноша с другом забрался на крышу дома, чтобы сделать удачное селфи. После того как фото были готовы, подростки стали спускаться по пожарной лестнице. Когда 
18 мая 2015, 07:07
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