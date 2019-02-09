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Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали
Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, …
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9 февраля 2019, 12:48
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Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары
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9 февраля 2019, 12:31
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150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит горит дом
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8 февраля 2019, 10:57
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст
Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной …
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8 февраля 2019, 09:40
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В Самаре за взятку обещали простить 45 млн долга за коммуналку
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8 февраля 2019, 05:55
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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