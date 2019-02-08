Вечером, 8 февраля в Самаре произошел крупный пожар. По информации регионального ГУ МЧС, на 2-й Новой улице загорелся дом. Пламя охватило 150 квадратных метров площади. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Пожару присвоен 2-й уровень сложности. Подробности выясняются.
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Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре
Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
На месте происшествия работали пятеро …
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8 февраля 2019, 01:15
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек
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24 января 2019, 12:12
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Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации
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23 января 2019, 11:50
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В Самаре открывается движение на Ново-Садовой
В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, …
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7 ноября 2018, 02:45
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Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области
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9 сентября 2018, 12:27
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