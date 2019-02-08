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Материалы по теме:

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия работали пятеро 

8 февраля 2019, 01:15
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57
После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек

По последним данным, после повторного порыва на теплотрассе в Самаре без отопления находятся 338 домов, в которых живут 62 274 человека. По словам руководителя регионального управления МЧС, в ближайшее время специалисты приступят к поквартирному обходу тех, кто попал в зону 
24 января 2019, 12:12
Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации

В Кировском и Промышленном районах Самары объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной тому стали сразу две коммунальные аварии, которые произошли на теплосетях 22 и 23 января. Об этом сообщил первый засечтитель начальника регионального управления МЧС Алексей Аникин. По его словам, подобного 

23 января 2019, 11:50
В Самаре открывается движение на Ново-Садовой

В Самаре открывается движение на Ново-Садовой

В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, 
7 ноября 2018, 02:45
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области

Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области



Избирательные участки в Самарской области 9 сентября открылись синхронно в 8 утра. Традиционно первые часы считаются пиковыми по числу голосующих. Всего воспользоваться своим законным правом могут 2,4 млн. граждан, зарегистрированных в 
9 сентября 2018, 12:27
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