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Материалы по теме:

Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары

Появились подробности пожара на второй Новой улице Самары

Региональное управление МЧС сообщило подробности пожара в частном доме на 2-й Новой улице в Самаре. По последним данным, огонь охватил 450 квадратных метров. Возникла реальная опасность того, что огонь перекинется на соседние строения.

Благодаря слаженным усилиям пожарных, в 23:46 
9 февраля 2019, 12:31
ВИДЕО: Железнодорожный район Самары в огне

ВИДЕО: Железнодорожный район Самары в огне

Появилось видео с места крупного пожара в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА" в пятницу, 8 февраля, в областной столице загорелся дом на 2-й Новой улице. Сигнал поступил на пульт дежурного в 21:17. Пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительным 
9 февраля 2019, 12:15
150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит горит дом

150 «квадратов» объяты пламенем: в Самаре горит горит дом

Вечером, 8 февраля в Самаре произошел крупный пожар. По информации регионального ГУ МЧС, на 2-й Новой улице загорелся дом. Пламя охватило 150 квадратных метров площади. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Пожару присвоен 2-й уровень сложности. Подробности выясняются. 
8 февраля 2019, 10:57
Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной 
8 февраля 2019, 09:40
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области

Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области

Житель Самарской области погиб в Димитровграде. В Ульяновскую область он отправился в командировку. Мужчина остановился в одном из местных отелей и решил отдохнуть с приятелями в бане. Однако посиделки не вышло. 5 февраля друзья обнаружили самарца мертвым.

Как сообщает 
6 февраля 2019, 04:00
Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

Возбуждено уголовное по факту гибели рабочего при падении крана в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при падении строительного крана. Оно заведено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, инцидент произошел днем, 24 

25 октября 2018, 11:28
Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

Развратного «гинеколога»-насильника сняли с поезда в Самарской области

В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с 

10 октября 2018, 04:21
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов 

24 апреля 2018, 08:52
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