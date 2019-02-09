Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, всем им оказана медпомощь.
Сейчас в подробностях случившегося разбираются следователи. По результатам провеки будет принято процессуальное решение.
Кроме того, как сообщает пресс-служба областного УФСИН, сейчас колония работает в штатном режиме. Все заключенные находятся в локальных участках своих секторов.
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