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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево

Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево

В полицию города Похвистнево поступили сообщения о кражах из четырех местных магазинов. Во всех эпизодах в роли злоумышленницы выступила женщина. В первом магазине она украла 4 бутылки виски стоимостью в 1500 рублей. Добычей любительницы легкой наживы во второй торговой точке 

2 октября 2018, 12:34
38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.

По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В 

2 октября 2018, 09:45
В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани суд дал 6 лет «строгача» однорукому драгдилеру

В Сызрани служители Фемиды вынесли приговор по уголовному делу 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в торговле наркотиками, и это далеко не первые его проблемы с законом.

По версии следствия, в апреле он продавал героин на улицах Сызрани. Когда мужчину 
1 октября 2018, 09:28
В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

В Самаре сожгут 97 килограммов наркотиков

28 сентября в Самаре уничтожат 97 килограммов наркотиков. Эти запрещенные вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2014-2018 годах. После их рассмотрения в судах к различным тюремным срокам были приговорены 58 преступников. Во время процессов изъятые вещества проходили 

28 сентября 2018, 02:56
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.

Информация о 

18 сентября 2018, 12:52
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч  кустов конопли, участок с  растениями  обнаружили около села  Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную. 
 
Кстати, за расположенными в поселении  
3 сентября 2018, 12:18
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
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