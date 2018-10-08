В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они должны были оставить в Екатеринбурге и Тюмени. Но довести задуманное до конца злоумышленники не смогли, так как их задержали на станции «Самара». При себе у них было более 3 килограммов наркотиков.
Следствие собрало доказательную базу. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
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