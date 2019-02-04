В Самаре осудили 27-летнюю женщину, которую обвиняли в торговле наркотиками. Она попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году, когда к ним поступила информация о том, что в регионе действует канал по поставке запрещенных вещество в другие субъекты страны.
Подозреваемую задержали 4 июля 2018 года. Женщина ехала на такси из Самарской области в Оренбург. При себе у нее находилось около 300 граммов синтетических наркотиков, предназначенных для продажи. Они оказались в руках силовиков.
На женщину завели уголовное дело. По результатам рассмотрения материалов злоумышленницу отправили на семь лет в колонию общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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