Стало известно, кто "минировал" Самару В распоряжении «ТЕРРЫ» оказался скриншот с электронной почты. На нем, по словам источника компании, запечатлен тот самый текст предупреждения о готовящемся теракте, который был разослан на этой неделе в самарские больницы … В распоряжении «ТЕРРЫ» оказался скриншот с электронной почты. На нем, по словам источника компании, запечатлен тот самый текст предупреждения о готовящемся теракте, который был разослан на этой неделе в самарские больницы