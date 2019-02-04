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Стало известно, кто

Стало известно, кто "минировал" Самару

В распоряжении «ТЕРРЫ» оказался скриншот с электронной почты. На нем, по словам источника компании, запечатлен тот самый текст предупреждения о готовящемся теракте, который был разослан на этой неделе в самарские больницы 
2 февраля 2019, 09:40
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной

«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной

У беременной многодетной жительницы посёлка Безенчук пакет со 130 граммами марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина к уголовной ответственности ранее не привлекалась, она нигде не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна четвертым - на пятом месяце. 

19 января 2019, 04:10
Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

В Новокуйбышевске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в целой серии криминальных эпизодов. По версии силовиков, 15 августа этого года мужчина попробовал подкупить следователя. Он предложил ему 50 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное проникновение в 

27 декабря 2018, 01:39
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более 
19 декабря 2018, 09:56
Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

К необычному наказанию приговорил суд жителя США Дэвида Берри-младшего. Мужчина попался на незаконном убийстве оленей. При этом животных браконьер истреблял исключительно ради головы, оставляя туши разлагаться в лесу.

В итоге, злоумышленник получил один год тюремного заключения. При этому мужчина 
18 декабря 2018, 02:54
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в ГЖИ Самарской области

Сотрудники регионального управления ФСБ в среду утром провели обыски и выемку документов в областной жилищной инспекции. По данным собственных источников "ТЕРРЫ" в силовых структурах, это связано с уголовным делом, заведенным в отношении руководителя данного ведомства. Напомним, с 2013 года жилинспекцию 

10 октября 2018, 05:32
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