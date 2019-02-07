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Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?
Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело …
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7 февраля 2019, 12:34
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В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков
В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше …
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7 февраля 2019, 11:59
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В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП
В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за …
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7 февраля 2019, 11:30
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина
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7 февраля 2019, 10:35
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Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию
Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько …
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6 февраля 2019, 03:10
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья
Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть …
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6 февраля 2019, 09:55
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Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца
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6 февраля 2019, 09:31
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы
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4 февраля 2019, 12:03
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Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки
В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги …
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30 января 2019, 08:54
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«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной
У беременной многодетной жительницы посёлка Безенчук пакет со 130 граммами марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина к уголовной ответственности ранее не привлекалась, она нигде не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна четвертым - на пятом месяце. …
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19 января 2019, 04:10
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В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
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16 января 2019, 05:39
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область
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25 декабря 2018, 01:04
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