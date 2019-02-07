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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Стрельбу по собакам в Самаре устроил экс-глава Октябрьского района?

Появились неожиданные детали в громком деле о стрельбе по собакам в центре Самары. По информации «Волга Ньюс», ее мог устроить Константин Фоменко, в начале 2000-х возглавлявший Октябрьский район областной столицы. Уже завтра, 8 февраля, мировой суд рассмотрит административное дело 
7 февраля 2019, 12:34
В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области не достроены 38 домов обманутых дольщиков

В Самарской области, по официальным данным, почти 3 тысячи обманутых дольщиков. Это те, кому посчастливилось попасть в реестр регионального минстроя и теперь они могут рассчитывать на какую-то помощь от государства. Неофициально же тех, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, больше 
7 февраля 2019, 11:59
В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре мошенники выманили у страховщиков 4 млн рублей за несуществующие ДТП

В Самаре возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении преступной группы. По версии следствия, 41 летний житель губернской столицы «сколотил» банду единомышленников, которых снабжал поддельными справками о ДТП. На основании этих документов подозреваемые получали в страховых компаниях деньги за 
7 февраля 2019, 11:30
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

Автомобиль сгорел дотла после ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина

В четверг рано утром, 7 февраля, в Самаре произошла крупная авария. На пересечении улиц Авроры и Гагарина столкнулись два автомобиля, после этого одна из машин загорелась. Как рассказали очевидцы событий в соцсетях, не смогли разъехаться иномарка и такси. Оба автомобиля 
7 февраля 2019, 10:35
Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию

Контрабандисты попытались вывезти из Турциии 1200-летнюю Библию

Турецкие правоохранители поймали группу контрабандистов. Операция по поимке злоумышленников прошла в  районе Каяпынар провинции Диярбакыр. Трое человек пытались продать за рубеж древний экземпляр Библии. Специалисты датировали фолиант VIII веком. Книга переплетена в кожу и отделана золотым тиснением. О том, сколько 
6 февраля 2019, 03:10
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть 
6 февраля 2019, 09:55
Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Бывший глава самарской Госжилинспекции Абриталин проведет под домашним арестом еще 2 месяца

Во вторник, 5 февраля, в суде Самарского района продлили домашний арест на два месяца бывшему руководителю Госжилинспекции Андрею Абриталину. Теперь — до 8 апреля. Напомним, что чиновник находится под арестом уже пятый месяц. Андрей Абриталин подозревается в мошенничестве. По версии 
6 февраля 2019, 09:31
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

Самарчанка получила 7 лет тюрьмы за продажу наркотиков в другие регионы

В Самаре осудили 27-летнюю женщину, которую обвиняли в торговле наркотиками. Она попала в поле зрения сотрудников ФСБ в прошлом году, когда к ним поступила информация о том, что в регионе действует канал по поставке запрещенных вещество в другие субъекты страны.

Подозреваемую 

4 февраля 2019, 12:03
Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги 
30 января 2019, 08:54
«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной

«И как теперь быть?» В Безенчуке у беременной многодетной матери нашли пакет с марихуаной

У беременной многодетной жительницы посёлка Безенчук пакет со 130 граммами марихуаны, передает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина к уголовной ответственности ранее не привлекалась, она нигде не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей, в настоящее время беременна четвертым - на пятом месяце. 

19 января 2019, 04:10
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
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