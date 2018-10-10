В Сызрани правоохранители задержали 24-летнего жителя Красноярского края. Он покинул свой регион, пытаясь скрыться от уголовного преследования за насильственные действия и разврат в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, молодой человек завел страницу в социальной сети. С ее помощью он связывался с девочками в возрасте 10-15 лет и предлагал им присылать свои интимные фото. Своим жертвам он объяснял, что снимки ему нужны для проведения медицинских консультаций.
После того, как подозреваемый попал в орбиту следствия, его отправили под подписку о невыезде. Мужчина попытался сбежать от правоохранителей, но его поймали.
В настоящее время подозреваемый этапирован в Красноярск. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.
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