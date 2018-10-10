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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

Отелло по-самарски: в Волжском районе ревнивец чуть не сжег свою подругу

В Самарской области ведется проверка криминального случая, в результате которого серьезно пострадал человек. Днем в воскресенье, 7 октября, с территории строящегося частного дома в селе Воскресенка Волжского района в больницу доставили 56-летнюю женщину. У пострадавшей были ожоги головы и тела 
10 октября 2018, 09:35
В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Самаре инженер получил условный срок за гибель 17-летнего подростка на стройке

В Октябрьском суде областной столицы рассмотрели уголовное дело в отношении инженера по охране труда одного из ООО. Мужчина подозревался в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, из-за чего погиб человек.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года где-то 
9 октября 2018, 04:19
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево

Воровку-рецидивистку поймали в Похвистнево

В полицию города Похвистнево поступили сообщения о кражах из четырех местных магазинов. Во всех эпизодах в роли злоумышленницы выступила женщина. В первом магазине она украла 4 бутылки виски стоимостью в 1500 рублей. Добычей любительницы легкой наживы во второй торговой точке 

2 октября 2018, 12:34
Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

Тело мертвого подростка нашли в бараке в Чапаевске

В Чапаевске расследуют обстоятельства гибели 12-летнего воспитанника одного из местных интернатов. Тело умершего ребенка было найдено в бараке на улице Октябрьской. Признаков насильственной смерти у подростка обнаружено не было, сообщает ВолгаНьюс.

Сотрудники городского Следкома продолжают выяснять детали трагедии. 
24 сентября 2018, 06:05
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
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