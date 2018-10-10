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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи

Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, 
10 октября 2018, 07:50
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город 
10 октября 2018, 07:38
В блогах: в Самаре опять

В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".

"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать 
10 октября 2018, 07:24
В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя

Во вторник, 9 октября, на улице Авроры произошла дорожная авария с пострадавшими. В 13:50 29-летний водитель Лада 2114 ехал по улице Авроры в сторону Мориса Тореза. Он вел машину на высокой скорости, не затормозил вовремя и в результате сбил 62-летнего 
10 октября 2018, 05:29
В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского

Во вторник, 9 октября, на пересечении улиц Мичурина и Луначарского в Самаре «пятнадцатая» врезалась в бетонный столб на обочине. Причем, водитель протаранил сооружение на скорости, так что машина свалила часть дорожного ограждения. У легковушки повреждены капот, бампер, фары и левая 
10 октября 2018, 08:38
В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»

В понедельник, 8 октября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. По материалам Госавтоинспекции, в 15:00 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Sportage по проспекту Ленина со стороны Осипенко. Напротив дома № 1 по проспекту Ленина автомобилист сбил 
9 октября 2018, 10:06
В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
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