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В блогах: в село Верхнесъезжее приехали городские врачи
Главврач "Нефтегорской ЦРБ" Наталья Мухортова рассказала в "Твиттере", что сегодня в рамках всероссийской акции #ДоброВСело жители деревни Верхнесъезжее смогли получить в местном фельдшерско-акушерском пункте консультации врачей: терапевта, невролога, офтальмолога, оториноларинголога. Невиданные до настоящего времени специалисты для Верхнесъезжего. Кроме того, …
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10 октября 2018, 07:50
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В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка
Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город …
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10 октября 2018, 07:38
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В блогах: в Самаре опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в нашем городе опять "подняла голову эта зараза под названием "граффити" (не путать с произведением искусства талантливых парней)".
"Власть и активные горожане не должны оставаться в стороне и "дать …
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10 октября 2018, 07:24
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В Самаре «четырнадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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10 октября 2018, 05:29
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В Самаре «пятнадцатая» протаранила бетонный столб на Луначарского
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10 октября 2018, 08:38
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В Самаре Kia сбила 10-летнего велосипедиста на «зебре»
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9 октября 2018, 10:06
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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине
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8 октября 2018, 04:42