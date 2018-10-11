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Тольяттинец принудил к проституции девочку-подростка
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в вовлечении занятием проституцией и принуждением к этому «ремеслу» несовершеннолетней девушки, а также в распространении сведений о частной жизни без согласия этого человека. По версии следствия, в декабре …
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11 октября 2018, 08:27
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В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
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11 октября 2018, 05:53
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34
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На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
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11 октября 2018, 04:38
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В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
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11 октября 2018, 03:29
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В Жигулевске пьяный лихач протаранил фонарный столб
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11 октября 2018, 02:41
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В Чапаевске водитель сбил 19-летнего парня и сбежал
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11 октября 2018, 08:56
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Жуткое тройное ДТП под Самарой: два человека погибли и двое ранены
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10 октября 2018, 08:06