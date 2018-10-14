Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она …