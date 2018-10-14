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Жена самарского олигарха завоевала звание «Миссис Россия Мира - 2018»
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3 июня 2018, 03:41
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Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске
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28 июля 2017, 02:59
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Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей
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6 февраля 2017, 03:31
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Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей
Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она …
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21 июня 2016, 05:10