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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Жена самарского олигарха завоевала звание «Миссис Россия Мира - 2018»

Жена самарского олигарха завоевала звание «Миссис Россия Мира - 2018»

В Краснодарском крае состоялся финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия Мира — 2018». Самарский регион в нем представляли сразу трое красавиц: самарчанки Мила Машкова и Анна Мартынова, а также тольяттинка Екатерина Соколова.

Кроме них, в финале участвовала 
3 июня 2018, 03:41
Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске

Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске

Бенефециар ООО "Самарский деловой мир" -  бизнесмен Алексей Шаповалов продает торговый комплекс "Звезда" в Ульяновской области. Соответствующий лот появился на одном из местных сайтов. Площадь объекта более 48 тысяч квадратных метров, собственник хочет за него 700 миллионов рублей, пишет
28 июля 2017, 02:59
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей

Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она 

21 июня 2016, 05:10
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