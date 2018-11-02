Силовики возобновили расследование уголовного дела об убийстве Александра Законова, которое произошло в 2004 году. К сотрудникам ФСБ явился с повинной подозреваемый в совершении этого преступления Олег Терехов. Он рассказал, что у него возник конфликт с потерпевшим. В пылу ссоры предполагаемый злоумышленник выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента. От полученных ранений Законов скончался.
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, Терехов последние 14 лет находился в розыске и проживал вне территории нашего региона. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
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