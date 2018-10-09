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Материалы по теме:

Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?

Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?

3 октября празднует свой День рождения создатель кинокартины Александр Рогожкин
3 октября 2018, 04:53
Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и 
2 октября 2018, 02:50
Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.

Можно бесконечно перечислять 
26 сентября 2018, 04:48
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных 
13 сентября 2018, 10:51
Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно 
11 сентября 2018, 04:38
В блогах: съёмки батальных сцен завершены

В блогах: съёмки батальных сцен завершены

Блогер Олег Ракшин сообщил, что на одном из военных полигонов завершились съемки батальных сцен к фильму "Время собирать цветы". "Он посвящён солдатам и офицерам 2-го особого пехотного полка, сформированного в Самаре и воевавшего во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. 
1 сентября 2018, 12:14
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