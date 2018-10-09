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Тест: насколько хорошо вы помните цитаты из фильма «Особенности национальной охоты»?
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3 октября 2018, 04:53
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Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре
Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и …
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2 октября 2018, 02:50
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Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?
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26 сентября 2018, 04:48
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29
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В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина
ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных …
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13 сентября 2018, 10:51
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Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?
Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно …
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11 сентября 2018, 04:38
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В блогах: съёмки батальных сцен завершены
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1 сентября 2018, 12:14