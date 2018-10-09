Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата? На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.



Можно бесконечно перечислять …