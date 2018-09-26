7
35
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно 
11 сентября 2018, 04:38
Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы советские мультфильмы. На них выросло уже не одно поколение, во многом благодаря потрясающей работе актеров, озвучивавших героев. За них всегда хочется радоваться и переживать. Мы решили подготовить небольшой тест, чтобы вы смогли 
4 сентября 2018, 12:12
Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Огромное множество советских фильмов можно пересматривать раз за разом. За что же мы их любим? Во многом, за шедевральные диалоги между героями. Фразы из них десятками и сотнями ушли в народ, превратившись в поговорки. А какие цитаты помните вы? Предлагаем 
29 августа 2018, 10:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх