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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно 
11 сентября 2018, 04:38
Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы советские мультфильмы. На них выросло уже не одно поколение, во многом благодаря потрясающей работе актеров, озвучивавших героев. За них всегда хочется радоваться и переживать. Мы решили подготовить небольшой тест, чтобы вы смогли 
4 сентября 2018, 12:12
Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Тест: Угадайте, из какого советского фильма эта фраза?

Огромное множество советских фильмов можно пересматривать раз за разом. За что же мы их любим? Во многом, за шедевральные диалоги между героями. Фразы из них десятками и сотнями ушли в народ, превратившись в поговорки. А какие цитаты помните вы? Предлагаем 
29 августа 2018, 10:51
Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре

Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре

22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу 
17 августа 2018, 10:56
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В среду, 25 июля, в Самаре пройдет пятый городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». По традиции он запланирован в сквере имени актера и поэта на Ленинградской, 71, в исторической части города. Начало фестиваля - в 18:00. Культовые песни 
23 июля 2018, 03:16
Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре

Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.

Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На 
18 июля 2018, 03:31
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
По сведениям издания, сейчас готовятся поправки к приказу, который регламентирует процесс освидетельствования при подозрении на употребление 

5 апреля 2017, 09:23
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