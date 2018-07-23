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Художников и танцоров ищут для выступлений на улице Куйбышева в Самаре
Департамент культуры и молодежной политики администрации Самары ищет художников, танцоров, музыкантов для проведения различных шоу, карнавалов и музыкальных выступлений на улице Куйбышева.
Напомним, что по постановлению администрации Самары эта улица станет пешеходной в выходные дни до конца лета. На …
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18 июля 2018, 03:31
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Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню
В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой. Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Он сотрудничает с мегапопулярными сейчас Арианой Гранде, TheWeeknd и другими звездами. Диана, которая взяла …
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18 июля 2018, 09:21
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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Канадская певица Аврил Лавин встречается с сыном миллиардера
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22 мая 2018, 08:06
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В обращение выходит монета, посвященная 80-летию Владимира Высоцкого
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23 января 2018, 12:29
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Большинство россиян считают своим кумиром Юрия Гагарина
ВЦИОМ провел очередной опрос среди россиян. В этот раз социологи выясняли, кого жители страны считают кумирами XX века.
Оказалось, что больше всего опрошенных свои симпатии отдают первому космонавту Земли Юрию Гагарину. Его имя назвали 44% опрошенных, сообщают «Известия». …
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23 января 2018, 10:04
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В СамГТУ 30 ноября откроют арт-объект «Наш Высоцкий»
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29 ноября 2017, 09:50
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В Самаре открыли выставку о легендарных концертах 1967 года
«Спасибо за Высоцкого». Выставка с таким названием открылась сегодня на самарской площади Славы. Она посвящена 55-летию городского молодежного клуба ГМК-62 и 50-летию концертов Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Напомним, именно здесь в 1967 году прошли первые публичные выступления музыканта и поэта …
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7 августа 2017, 09:47