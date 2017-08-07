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«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

На набережной появился двойник «Самара Арены»

На набережной появился двойник «Самара Арены»

Праздник спорта с этой пятницы в ежедневном режиме ожидает посетителей 2 очереди набережной. У бассейна ЦСК ВВС открылась выставка «Самара - 2018», посвященная грядущему чемпионату мира по футболу.

Александр Филатов,  зам. Главы г.о. Самара - руководитель Департамента управления делами Администрации: « 

21 июля 2017, 07:57
Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная 
26 июня 2017, 08:00
В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка

В Самаре открылась посвященная мундиалю выставка "Крылья будущего"

В Самаре открылась выставка, посвященная грядущему мундиалю, под названием "Крылья будущего". Она развернулась на площадке "Самары Космической". Это самый посещаемый музей города. В прошлом году здесь побывали 84 тысячи человек. Теперь по соседству с залами, где представлены космические экспонаты, расположились 

15 июня 2017, 05:09
На самарских остановках устроили выставку современного искусства

На самарских остановках устроили выставку современного искусства

В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.  

«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы 
8 июня 2017, 07:00
На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей

На реконструкцию склона под самарской площадью Славы потратят еще 36 с половиной миллионов рублей. На эти деньги в этом году там установят систему канализации, 7 фонтанов, амфитеатр, проведут электромонтажные работы и разобьют цветники. Эти работы выполнит компания «Волгастройконсалт». Отметим, ремонт 

16 мая 2017, 03:30
«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому

В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к 

15 мая 2017, 04:09
Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы 

3 мая 2017, 02:01
Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

Площадь Славы подорожает еще на 5 миллионов

На самарскую площадь Славы потратят еще 5 млн рублей. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» объявила тендер по определению подрядчика, который займется благоустройством склона объекта. Согласно техзаданию, речь идет об обустройстве газонов и клумб. Исполнителю нужно посадить разноцветные петуньи, тагетесы, 

27 апреля 2017, 03:43
В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

В Самаре на склоне площади Славы построят 7 фонтанов

До конца года на склоне площади Славы в Самаре должны появиться 7 фонтанов, амфитеатр и цветник, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется капремонтом части сооружений около здания областного правительства, объявил Департамент управления делами губернатора 

27 марта 2017, 05:28
Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз

Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз

В Самаре живет поклонник Владимира Высоцкого, который за год прослушал песни барда 18 тысяч раз. Об уникальном рекордсмене сообщила компания "Яндекс". Поисковик посчитал, какие треки, альбомы и исполнители были самыми популярными среди пользователей из Самарской области в уходящем году. Фанат 

14 декабря 2016, 12:15
Последние стихи Высоцкого ушли с аукциона за €200 тысяч

Последние стихи Высоцкого ушли с аукциона за €200 тысяч

Последнее стихотворение легендарного поэта, исполнителя песен и актера Владимира Высоцкого досталось супруге совладельца небоскреба «Высоцкий», екатеринбургского бизнесмена Андрея Гавриловского. Именно Марина Гавриловская назвала максимальную цену на торгах аукционного дома Drouot во французской столице.
Стихотворение, написанное Высоцким за полтора месяца до 
26 ноября 2015, 11:01
Марина Влади объяснила намерение продать с молотка личные вещи Владимира Высоцкого

Марина Влади объяснила намерение продать с молотка личные вещи Владимира Высоцкого

Как уже отмечал ряд СМИ, парижским аукционным домом «Друо» опубликован анонс предстоящего мероприятия. Предположительно 24-25 ноября к торгам будут предложены личные вещи российского поэта, актера и барда Владимира Семеновича Высоцкого. И хотя полный перечень вещей еще не готов, уже известно, 
13 октября 2015, 03:11
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