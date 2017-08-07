На склон под самарской площадью Славы потратят еще 36 миллионов рублей На реконструкцию склона под самарской площадью Славы потратят еще 36 с половиной миллионов рублей. На эти деньги в этом году там установят систему канализации, 7 фонтанов, амфитеатр, проведут электромонтажные работы и разобьют цветники. Эти работы выполнит компания «Волгастройконсалт». Отметим, ремонт …