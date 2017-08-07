«Спасибо за Высоцкого». Выставка с таким названием открылась сегодня на самарской площади Славы. Она посвящена 55-летию городского молодежного клуба ГМК-62 и 50-летию концертов Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Напомним, именно здесь в 1967 году прошли первые публичные выступления музыканта и поэта в государственных залах, до этого он встречался с публикой исключительно в неофициальной обстановке. В Куйбышев Высоцкий приехал по приглашению городского молодежного клуба, разрешение на его выступление давалось на уровне обкома КПСС. 24 мая он дал два концерта - сначала в филармонии, затем в клубе имени Дзержинского. Успех был столь велик, что Высоцкий приехал в Куйбышев в ноябре и спел уже во Дворце спорта. На выставке, автором которой стал председатель общественной организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин, представлены уникальные документы и фотографии, рассказывающие о куйбышевских концертах Владимира Высоцкого.
Виталий Добрусин, председатель Самарской регионально-просветительской общественной организации «Самарские судьбы»:
- Мне очень хочется, чтобы вы поняли, как много значил, значит и будет значить для Самары, для самарцев концерт и выступления Владимира Высоцкого. Они в определенной степени изменили самарцев. Они в определенной степени были глотком свежего воздуха для закрытого города.
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