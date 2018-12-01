Вчера, 30 ноября, примерно в 18:40 в Самаре, в районе пересечения Демократической с Долинной, тягач МАЗ с экскаватором на платформе врезался в легковой автомобиль. Грузовик следовал в сторону Ташкентской. Легковушку от толчка отбросило на двигавшуюся впереди машину. А дальше сработал принцип «домино». В общей сложности участниками ДТП, вместе с тягачом, стали 7 автомобилей
По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза. Пробка в направлении из центра города растянулась на несколько километров. По данным полиции, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства массовой аварии устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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