В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе … Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но