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В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом
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5 декабря 2018, 02:25
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Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»
Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую …
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5 декабря 2018, 12:53
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В Самаре распределяют свободные места в детсадах
Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо …
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5 декабря 2018, 10:30
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Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека
В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него …
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4 декабря 2018, 04:38
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В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки
В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости …
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4 декабря 2018, 01:59
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В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе
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4 декабря 2018, 09:10
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Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор
На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …
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3 декабря 2018, 04:52
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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков
Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.
В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ …
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29 ноября 2018, 10:31
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Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик
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21 ноября 2018, 04:14
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Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей
Некоторые жители Сызрани решили подзаработать на фанатской любви: после концерта поп-идола Филиппа Киркова в местном ледовом дворце один из зрителей решил продать автограф певца. За роспись звезды он просил 10 000 рублей. Интересно, что сейчас размещенное на одном из …
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21 ноября 2018, 12:04