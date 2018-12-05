3
22
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Получила травмы головы: в Самаре водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Во вторник, 4 декабря, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. 35-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Touareg по улице Ташкентской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Стара-Загора. При повороте налево на Стара-Загору мужчина сбил пешехода, который пересекал проезжую 
5 декабря 2018, 12:53
В Самаре распределяют свободные места в детсадах

В Самаре распределяют свободные места в детсадах

Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо 
5 декабря 2018, 10:30
Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

Минивэн Mercedes-Benz «догнал» фуру: пострадали четыре человека

В понедельник, 3 декабря, произошла крупная авария в Красноярском районе области. В 06:05 38-летний водитель ехал на автомобиле Mercedes-Benz Vito со стороны Москвы в направлении Челябинска по трассе в самарском регионе. Однако автомобилист неправильно выбрал дистанцию до двигавшегося впереди него 
4 декабря 2018, 04:38
В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости 
4 декабря 2018, 01:59
В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

Неприятная история произошла недавно в Сызрани. 1 декабря местная жительница вызвала машину от одного из таксомоторных парков. Машина была быстро назначена и прибыла оперативно, в течение трех минут. Но семья ехала с маленьким ребенком и пассажиры задержались. Клиенты шли к 
4 декабря 2018, 09:10
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

3 декабря 2018, 04:52
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Сызранской молодёжи напомнили о вреде употребления наркотиков

Совместно с молодёжной общественной организацией «ИТ КЛУБ» и сызранским Домом молодежи Управление по социальной и молодежной политике провело традиционную игру «Продвигай жизнь». В этом году в ней поучаствовали 130 студентов средне-специальных учебных заведений.

В рамках игры сотрудники Сызранского наркологического диспансера, МУ 

29 ноября 2018, 10:31
Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Житель Сызрани просил за автограф Филиппа Киркорова 10 000 рублей

Некоторые жители Сызрани решили подзаработать на фанатской любви: после концерта поп-идола Филиппа Киркова в местном ледовом дворце один из зрителей решил продать автограф певца. За роспись звезды он просил 10 000 рублей. Интересно, что сейчас размещенное на одном из 
21 ноября 2018, 12:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх