С автоматом в кожаном белье: жена самарского олигарха скосплеила девушку Бонда Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына вновь сразила своих подписчиков в Instagram необычным снимком. В этот раз она решила примерить на себя образ девушки знаменитого шпиона Джеймса Бонда. Ксения снялась … Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына вновь сразила своих подписчиков в Instagram необычным снимком. В этот раз она решила примерить на себя образ девушки знаменитого шпиона Джеймса Бонда. Ксения снялась