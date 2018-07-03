В Самаре в понедельник, 2 июля, был замечен экс-губернатор Николай Меркушкин. В соцсетях появились фотографии горожан вместе с бывшим главой региона, сделанные возле стадиона «Самара Арена» и на склоне площади Славы возле мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», который в народе чаще называют «Стеной». Напомним, это сооружение возвели по инициативе Николая Меркушкина. Рассказывают, что бывший губернатор был в сопровождении телохранителей, но охотно фотографировался с прохожими. Напомним, накануне в Самаре состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: сборная Бразилии обыграла команду Мексики 2:0. Следующая игра на стадионе "Самара Арена" в рамках 1/4 финала состоится 7 июля.
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