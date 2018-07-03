4
47
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  d888     .d8888b.      d8b  888     888            .d8888b.       d8888  
 d8888    d88P  Y88b     Y8P  888     888           d88P  Y88b     d8P888  
   888    888    888          888     888           888           d8P 888  
   888    Y88b. d888    8888  Y88b   d88P  888d888  888d888b.    d8P  888  
   888     "Y888P888    "888   Y88b d88P   888P"    888P "Y88b  d88   888  
   888           888     888    Y88o88P    888      888    888  8888888888 
   888    Y88b  d88P     888     Y888P     888      Y88b  d88P        888  
 8888888   "Y8888P"      888      Y8P      888       "Y8888P"         888  
                         888                                               
                        d88P                                               
                      888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

Названо место Самары в рейтинге посещаемости матчей ЧМ-2018

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоялся матч 1/8 финала ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла сборную Мексики со счетом 2:0. Вопреки «предсказанию» самарского оракула Козы-Забияки, которая пророчила победу мексиканской команды. За этой игрой с трибун «Самара Арены» наблюдали почти 42 тыс. 
3 июля 2018, 09:49
Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.

После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют 

28 июня 2018, 05:36
Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

В Самаре в четверг, 28 июня, в 18 часов состоится матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. В регион уже прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Несколько минут назад в аэропорту Курумоч приземлился широкофюзеляжный «Боинг» 
28 июня 2018, 11:17
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в 
27 июня 2018, 10:33
Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью

Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 
26 июня 2018, 02:46
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

В блогах: «Самарская область начнет пожизненно платить Меркушкину 100 000 в месяц?»

Блогер prosto_samaretc поведал, что Самарская область вот-вот начнет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц бывшему губернатору Николаю Меркушкину. Как пишет автор, одним из первых его законов во время руководства регионом стала поправка в областной закон 
26 декабря 2017, 10:11
Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг»

Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг»

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг». Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ опубликован на официальном портале кабмина. «Росагролизинг», государственная доля в котором достигает 100 процентов, занимается 

26 декабря 2017, 08:04
Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

В Мордовии задержан бывший заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах он известен как человек, который аккумулировал все результаты соцопросов, проводимых по заданию бывшего главы региона Николая Меркушкина.

По предварительным данным, задержание 

17 октября 2017, 02:32
С поста вице-губернатора Самарской области уволен Валерий Юртайкин

С поста вице-губернатора Самарской области уволен Валерий Юртайкин

Бывший вице-губернатор Самарской области, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерий Юртайкин (на фото) в состав областного правительства с приставкой «врио» не вернулся. Это следует из подписанных новым главой региона Дмитрием Азаровым документов, которые опубликованы на сайте областного 
29 сентября 2017, 04:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх