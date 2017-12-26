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Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг»

Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг»

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин выдвинут в совет директоров компании «Росагролизинг». Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ опубликован на официальном портале кабмина. «Росагролизинг», государственная доля в котором достигает 100 процентов, занимается 

26 декабря 2017, 08:04
В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

В блогах: на улице Шмидта самарцы задолжали за коммуналку до 500 тысяч рублей

Блогер Игорь Кондратьев вместе с сотрудниками управляющих компаний и судебными приставами поучаствовал в рейде по многоэтажным домам на улице лейтенанта Шмидта. Свет и тепло в новостройки, расположенные здесь, поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". "Этот квартал появился на карте города примерно 
25 декабря 2017, 11:38
В блогах: про «ад» на лыжной базе «Чайка» в Самаре

В блогах: про «ад» на лыжной базе «Чайка» в Самаре

Минспорт Самарской области отреагировал в "Живом Журнале" на скандал с лыжной базой "Чайка". На прошлой неделе блогеры пожаловались, что этим летом директором базы было принято решение о закрытии общественной раздевалки на первом этаже с дальнейшим ее перепрофилированием под спортивный 
25 декабря 2017, 10:05
В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали 
22 декабря 2017, 03:49
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

Экс-чиновник из Самарской области задержан в Мордовии по делу о присвоении бюджетных миллионов?

В Мордовии задержан бывший заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области, экс-глава департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. В околополитических кругах он известен как человек, который аккумулировал все результаты соцопросов, проводимых по заданию бывшего главы региона Николая Меркушкина.

По предварительным данным, задержание 

17 октября 2017, 02:32
С поста вице-губернатора Самарской области уволен Валерий Юртайкин

С поста вице-губернатора Самарской области уволен Валерий Юртайкин

Бывший вице-губернатор Самарской области, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Валерий Юртайкин (на фото) в состав областного правительства с приставкой «врио» не вернулся. Это следует из подписанных новым главой региона Дмитрием Азаровым документов, которые опубликованы на сайте областного 
29 сентября 2017, 04:14
Ротация кадров: После смены власти в Самарской области чиновники заговорили о новых назначениях

Ротация кадров: После смены власти в Самарской области чиновники заговорили о новых назначениях

После смены власти в Самарской области: ухода Николая Меркушкина и назначения на его место Дмитрия Азарова, чиновники в региональном "белом доме" заговорили о скорой ротации кадров и формировании нового кабинета министров. Как известно, по закону при отставке губернатора члены правительства 

27 сентября 2017, 10:28
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