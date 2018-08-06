Мошенница оформила на не подозревающих об этом самарцев кредиты на 7 млн рублей … В Кировский районный суд передали уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Самары. С октября 2016 по март 2017 года она заключала кредитные договора на людей, которые об этом даже не знали. В результате три коммерческих банка недосчитались более 7 млн