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По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца
Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.
На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая давление на …
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24 августа 2018, 12:51
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска
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24 августа 2018, 12:21
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Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение
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24 августа 2018, 12:12
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«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой
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23 августа 2018, 02:31
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В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»
В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой …
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23 августа 2018, 12:58
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В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель
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23 августа 2018, 09:01
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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком
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22 августа 2018, 12:16
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В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива
21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.
Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось …
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22 августа 2018, 10:59
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Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару
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15 августа 2018, 10:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27