12
53
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео

Материалы по теме:

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

По ту сторону решетки: начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова арестовали на два месяца

Начальник исправительной колонии №3 города Новокуйбышевск Андрей Гурьянов останется под стражей на два месяца. Соответствующее решение принял Самарский районный суд.

На заключении Гурьянова под стражу настаивало следствие. По мнению силовиков, находясь на свободе, он мог бы помешать расследованию, оказывая давление на 

24 августа 2018, 12:51
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы дневного выпуска

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». О самых интересных событиях на текущий момент вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

Из полпредов в послы. Президент Владимир Путин отправил Михаила Бабича 
24 августа 2018, 12:21
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

Стали известны подробности массового ДТП в Волжском районе Самарской области. Напомним, авария произошла среду, 22 августа, в 17:45 на 16 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград». 29-летний водитель на «Лада Приоре» ехал со стороны областной столицы в направлении 
23 августа 2018, 02:31
В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре велосипедист врезался в открытую дверь «Мерседеса»

В Самаре продолжается проверка ДТП, в котором пострадал велосипедист. Напомним, что еще 15 августа в 23:05 40-летняя женщина на Mercedes ехала с пассажиром по улице Ново-Садовой со стороны торгово-развлекательного комплекса «Мега Сити» в направлении Постникова Оврага. На пересечении улиц Ново-Садовой 
23 августа 2018, 12:58
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

В среду, 22 августа, произошла крупная авария на 15 километре  автодороги Самара - Волгоград в Волжском районе. По предварительной информации, на отрезке автодороги «Самара - Волгоград» в районе Воскресенки столкнулись четыре машины. По словам очевидцев, движение транспорта в обе стороны 
22 августа 2018, 07:48
В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

В Самарской области водителя «буханки» зажало в салоне после ДТП с грузовиком

Во вторник, 21 августа в Красноярском районе Самарской области произошла авария с пострадавшими. На 1066 километре трассы М-5 в районе села Лопатино столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль УАЗ. От удара шофер УАЗа не справился с управлением, и его машина вылетела 
22 августа 2018, 12:16
В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

В Самарской области женщина упала в 20-метровый овраг и осталась жива

21 августа в Поисково-спасательную службу поступило сообщение из Шигонского района. Около села Сенькино женщина упала в овраг глубиной около 20 метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к операции. Для того чтобы поднять пострадавшую, они использовали веревки и носилки. Дело осложнялось 

22 августа 2018, 10:59
Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали беременную женщину из Рождествено в Самару

13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал 

15 августа 2018, 10:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх