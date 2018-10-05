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Материалы по теме:

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 4 октября, в Кинельском районе региона произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 13:30 19-летний парень ехал на ВАЗ 21099 по улице Невской в поселке Алексеевка. Он направлялся в сторону улицы Ленина, когда по пути сбил девятилетнюю девочку. 
5 октября 2018, 05:03
Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября. 
 
- Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, 
5 октября 2018, 03:28
Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон

В ночь на пятницу, 5 октября, в Самаре произошел пожар на улице Георгия Димитрова в Кировском районе. Сигнал о возгорании поступил в 02:55. Оказалось, что там загорелся торговый павильон на площади в один квадратный метр. На тушение пожара выехали 11 
5 октября 2018, 02:58
Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны 
5 октября 2018, 02:32
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, 
5 октября 2018, 09:17
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
К чему приведет введение социальных норм на электричество?

К чему приведет введение социальных норм на электричество?

Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.

К вопросу дифференцированных тарифов для населения, 

3 октября 2018, 08:40
В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге

В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, 
3 октября 2018, 12:35
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

24 сентября 2018, 08:33
Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева 

24 сентября 2018, 04:25
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