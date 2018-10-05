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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября.
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5 октября 2018, 03:28
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Ночной ларек: на улице Димитрова в Самаре горел торговый павильон
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5 октября 2018, 02:58
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Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»
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5 октября 2018, 02:32
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей
В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, …
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5 октября 2018, 09:17
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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К чему приведет введение социальных норм на электричество?
Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.
К вопросу дифференцированных тарифов для населения, …
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3 октября 2018, 08:40
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В Самаре вода подтопила несколько улиц на Металлурге
В среду, 3 октября, произошла очередная коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки из водовода на улице Нагорной подтопило несколько улиц — саму Нагорную, Пугачевскую, Ставропольскую. Представители «Самарских коммунальных систем» заявили, что знают о ЧП и утечку уже зарегистрировали, …
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3 октября 2018, 12:35
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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24 сентября 2018, 08:33
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Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности
Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева …
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24 сентября 2018, 04:25