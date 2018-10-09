В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. Ребенка избивали руками, ногами и молотком. В какой-то момент малышке удалось выбежать на балкон, откуда она начала звать на помощь прохожих. Вышедшая следом за ней женщина схватила малышку и перекинула ее через перила.
Ребенку чудом удалось выжить после падения с третьего этажа. Очевидцы ЧП немедленно вызвали для нее «скорую». Пострадавшую с многочисленными травмами отвезли в больницу.
После инцидента пенсионерку заключили под стражу. Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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