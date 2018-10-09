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Материалы по теме:

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

В Сызрани завели дело из-за гибели сотрудника УК, который упал во время спила веток

Следователи из Сызрани возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Речь идет о случае, когда погиб работник одной из управляющих компаний.

По версии следствия, 21 сентября двое сотрудников УК «Центр» занимались 
8 октября 2018, 05:43
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

«Немножко» не рассчитали: В Сызрани автокран завалился на строящийся дом

Вчера, 6 октября, днем в центральной части Сызрани на улице Фридриха Энгельса произошло нелепое ЧП. Там «встал на дыбы» автокран, передает «Маленькая Сызрань».
 
Как утверждают очевидцы, спецтехника работала на стройплощадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать 
7 октября 2018, 09:56
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.

По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В 

2 октября 2018, 09:45
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей

Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.

Информация о 

18 сентября 2018, 12:52
По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и 

15 августа 2018, 10:10
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

3 августа в Сызрани произошла авария с участием ребенка. Около 19:00 42-летняя автоледи на Lexus ехала по улице Победы в сторону улицы Кирова. Около дома №17 по Побед под колесами иномарки оказался мальчик, перебегавший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
6 августа 2018, 10:36
Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

26 июля 2018, 02:45
Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.

Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист 

29 июня 2018, 01:16
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