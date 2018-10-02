В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.
По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В итоге, они расстреляли мужчину из охотничьего оружия и забрали у него деньги и имущество на общую сумму в 42 тысячи рублей.
Спустя месяц, уже находясь в розыске, один из подельников забрался в квартиру на улице Ленинградской в Самаре, избил хозяина и отобрал у него 3 тысячи рублей. Еще через день он же, зная, что хозяин квартиры отсутствует, выставил из оконной рамы стекло и проник в жилище, откуда похитил имущество на сумму 18 тысяч рублей.
Суд признал мужчин виновными по всем эпизодам уголовного дела. Первый фигурант получил 21 год колонии особого режима, а второй 17,5 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.
|
Обвинение решило не оспаривать приговор в отношении экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой
Приговор в отношении бывшего директора самарской гимназии № 1 Любови Картамышевой вступил в законную силу. Сторона обвинения отозвала свое представление из апелляционной инстанции. Таким образом, текущее решение суда оспариваться не будет. Эту инфомацию "ТЕРРЕ" подтвердил адвокат Любови Картамышевой Эльчин Мамедов.
|
27 сентября 2018, 03:57
|
Двое тольяттинцев незаконно обналичили миллиард рублей
Двое жителей Тольятти получили условные сроки за незаконную банковскую деятельность. По информации регионального управления ФСБ, они организовали структуру, с помощью которой занимались обналичиваем денег. С ее помощью из-под финансового и налогового контроля государства подозреваемые вывели около 1 миллиарда рублей.
Информация о …
|
18 сентября 2018, 12:52
|
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
|
12 сентября 2018, 10:52
|
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
|
11 сентября 2018, 05:18
|
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
|
11 сентября 2018, 01:04
|
Любовь Картамышеву приговорили к штрафу и освободили от его уплаты
7 сентября в Кировском районном суде Самары был озвучен приговор для бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Служители Фемиды решили переквалифицировать статью с «Вымогательства и получения взятки» на «Превышение должностных полномочий». Картамышеву приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей, но …
|
7 сентября 2018, 09:52
|
Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре
|
23 июля 2018, 02:09