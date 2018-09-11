Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.
Напомним, что появление на территории Самары кассационного суда - это большое достижение для региона. Там будут пересматривать решения, принятые нижестоящими инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Для нашего региона это не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Шестой кассационный суд в Самаре будет самым большим по численности служителей Фемиды в новой системе. По предварительным данным их будет 113 человек.
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