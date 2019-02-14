Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары … В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин.