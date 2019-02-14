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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота 
12 февраля 2019, 09:05
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
Маслосырзавод

Маслосырзавод "Кошкинский" - банкрот

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом маслосырзавод "Кошкинский". В компании введено конкурсное производство. Инициаторами процедуры выступили непосредственно ее владельцы из фирмы "Алев". Согласно материалам дела, задолженность маслосырзавода перед кредиторами, работниками и налоговой службой достигает 3 млрд 400 млн рублей. По 
6 февраля 2019, 08:31
Россияне массово пересаживаются на кроссоверы

Россияне массово пересаживаются на кроссоверы

Россияне массово пересаживаются на кроссоверы. Львиная доля российского рынка новых легковых авто - почти 44 процента приходится на так называемый сегмент SUV - «спортивно-утилитарных авто». К такому выводу пришли в агентстве «Автостат» по итогам анализа продаж в 2018 году. Всего 
1 февраля 2019, 08:50
В Самарской области построят первый в России завод по производству медицинских перчаток

В Самарской области построят первый в России завод по производству медицинских перчаток

В Самарской области построят первый в России завод по производству медицинских нитриловых перчаток. Цена проекта - 300 млн рублей. Кредиты на его реализацию уже получил "Самарский завод медицинских изделий". Средства на срок от двух до пяти лет выдал банк ВТБ. 
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В России узаконят паломников

В России узаконят паломников

Статус паломника закрепят законодательно. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Документ запрещает коммерческим структурам организовывать паломнические туры. Этим смогут заниматься только религиозные объединения. Негласная борьба за право организовывать паломнические поездки между туркомпаниями 
19 января 2019, 10:15
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