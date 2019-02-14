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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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Вернут ли уличную торговлю в России?
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13 февраля 2019, 12:30
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В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота …
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12 февраля 2019, 09:05
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32 автопроизводителя подняли цены
Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера …
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6 февраля 2019, 09:01
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Маслосырзавод "Кошкинский" - банкрот
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом маслосырзавод "Кошкинский". В компании введено конкурсное производство. Инициаторами процедуры выступили непосредственно ее владельцы из фирмы "Алев". Согласно материалам дела, задолженность маслосырзавода перед кредиторами, работниками и налоговой службой достигает 3 млрд 400 млн рублей. По …
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6 февраля 2019, 08:31
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Россияне массово пересаживаются на кроссоверы
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1 февраля 2019, 08:50
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В Самарской области построят первый в России завод по производству медицинских перчаток
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1 февраля 2019, 08:21
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В России узаконят паломников
Статус паломника закрепят законодательно. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях". Документ запрещает коммерческим структурам организовывать паломнические туры. Этим смогут заниматься только религиозные объединения. Негласная борьба за право организовывать паломнические поездки между туркомпаниями …
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19 января 2019, 10:15
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