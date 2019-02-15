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Материалы по теме:

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту

В Самаре планируют протянуть новую троллейбусную линию. Она будет проходить по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Планируется, что эта контактная линия соединит между собой сеть в 

15 февраля 2019, 08:50
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета 
12 февраля 2019, 08:45
Британец умудрился промотать несколько миллионов фунтов, выигранных в лотерею

Британец умудрился промотать несколько миллионов фунтов, выигранных в лотерею

Срыв джек-пота в лотерее еще не означает, что деньги гарантируют долгую беззаботную жизнь. В 2002 году житель Великобритании Майкл Кэролл стал обладателем 9,7 миллиона фунтов стерлингов. 19-летний парень решил зажить на широкую ногу. Он хвастался, что тратит по 10 тысяч 
12 февраля 2019, 01:38
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной

В Самаре автобусы пустили в объезд из-за коммунальной аварии на Магистральной

В Самаре изменилось движение транспорта в поселке Зубчаниновка. Около дома № 9 на улице Магистральной произошла утечка из-под земли из-за износа водовода. Пока коммунальщики устраняют коммунальную аварию на трубопроводе холодного водоснабжения от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе по направлению «из 
8 февраля 2019, 08:42
В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295

В Самаре продлили автобусные маршруты № 47 и 295, соответствующее постановление уже опубликовали на сайте городской администрации. Теперь конечная остановка автобуса №47 будет располагаться не на Кировском рынке, а в Юнгородке, а маршрутный автобус № 295 будет курсировать до стадиона 
4 февраля 2019, 11:35
В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

В Самарской области разрешили проезд грузовиков на М-5 «Урал»

Из-за неблагоприятных погодных условий на участке с 890 км по 976 км автодороги М-5 «Урал» между Тольятти и Сызранью вечером в четверг ограничили движение грузового автотранспорта. Оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов патрулировали территорию, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации 
25 января 2019, 08:55
В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В блогах. Ждите 3 секунды: в Самаре устранили проблемы с оплатой проезда картами

В транспорте Самары устранили проблемы с оплатой проезда банковскими картами, сообщил в «Твиттере» оператор проекта «Транспортная карта». Предполагалось, что с нового года в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро - то есть везде, кроме маршруток, - можно будет расплатиться бесконтактным 
10 января 2019, 10:27
Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы

Самаре нужно 11,5 млрд на трамваи и троллейбусы

Самаре необходимо 11,5 млрд рублей на приобретение новых трамваев и троллейбусов, сообщает городская администрация. Всего нужно обновить 339 трамваев и 171 троллейбус. Учитывая, что на приобретение техники потребуется значительный объем средств, чиновники предлагают растянуть процесс на 7 лет - с 
9 января 2019, 08:40
Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами

Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами

С 1 января в общественном транспорте Самары заработала система оплаты проезда с помощью банковских карт. Запуск не обошелся без накладок. Многие пассажиры начали жаловаться в соцсетях на то, что терминалы при попытке воспользоваться «пластиком» срабатывают не всегда. В организации-операторе «Транспортная 

9 января 2019, 03:24
Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Эксперимент с турникетами в автобусах Тольятти: первые отзывы

Как уже сообщала "ТЕРРА", несколько дней назад в 5 автобусах города Тольятти начался эксперимент по использованию турникетов. Местные чиновники решили «попытаться найти способ минимизировать убытки АТП», посмотреть на реакцию людей, выявить возможные неудобства. Еще до начала эксперимента подавляющее большинство горожан 
12 декабря 2015, 06:30
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