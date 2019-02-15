В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту В Самаре планируют протянуть новую троллейбусную линию. Она будет проходить по ул. Комсомольской от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева, а также по ул. Куйбышева от ул. Комсомольской до ул. Пионерской. Планируется, что эта контактная линия соединит между собой сеть в …