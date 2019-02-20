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В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело
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20 февраля 2019, 09:59
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Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года
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19 февраля 2019, 09:46
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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов
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19 февраля 2019, 08:12
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты
Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые …
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5 октября 2018, 09:59
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Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы
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17 сентября 2018, 11:45
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Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег
Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.
«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским …
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27 августа 2018, 10:58
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В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
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24 июля 2018, 04:07
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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре
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3 мая 2018, 12:34
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги
Итальянские специалисты из Падуанского университета утверждают, что доход детей в зрелой жизни зависит от объема прочтенных ими ранее книг. В соответствующем исследовании участвовали 6000 представителей 9 европейских стран, родившихся в середине 20-го века.
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31 мая 2016, 10:21
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Самарцы ищут подработку
В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а …
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4 февраля 2016, 11:09
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Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере
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26 июня 2015, 01:28
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"Бездомный миллиардер"
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28 мая 2013, 10:08
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