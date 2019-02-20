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Материалы по теме:

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области на алиментщика, арестованного на 15 суток, завели дело

В Самарской области завели уголовное дело на алиментщика. Сначала судебные приставы из Кошкинского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов с местного жителя. Мужчина задолжал своим дочерям 250 тысяч рублей. Поскольку должник не желал платить алименты, то в отношении 
20 февраля 2019, 09:59
Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

В Самаре вынесли приговор мужчине, который обвинялся в попытке дать взятку полицейскому в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, 1 марта прошлого года самарец в здании отдела полиции №5 передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей - половину суммы взятки. 
19 февраля 2019, 09:46
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты

Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты

Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые 

5 октября 2018, 09:59
Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Судебные приставы отчитались об итогах работы по взысканию просроченных зарплат за первые 8 месяцев этого года. Всего на недобросовестных работодателей было заведено 2249 исполнительных производств на сумму 73,3 миллиона рублей. Из этого количества 1637 производств были окончены в связи с 

17 сентября 2018, 11:45
Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Строители стадиона «Самара Арена» жалуются на то, что несколько месяцев сидят без денег

Люди, которые трудились на строительстве стадиона «Самара Арена», жалуются на задержки зарплат. В обращении, которое поступило в твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, говорится о том, что денег рабочие не могут дождаться по 3-4 месяца.

«Здравствуйте, Дмитрий Игоревич, помогите самарским 

27 августа 2018, 10:58
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали 
5 июня 2018, 09:58
«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

20-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада», двигалась по улице Промышленности со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Русской. 
3 мая 2018, 12:34
Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по 
23 апреля 2018, 07:00
Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги

Во взрослой жизни больше зарабатывают дети, которые читают книги

Итальянские специалисты из Падуанского университета утверждают, что доход детей в зрелой жизни зависит от объема прочтенных ими ранее книг. В соответствующем исследовании участвовали 6000 представителей 9 европейских стран, родившихся в середине 20-го века.
В русле эксперимента добровольцы отвечали на вопрос 

31 мая 2016, 10:21
Самарцы ищут подработку

Самарцы ищут подработку

В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а 
4 февраля 2016, 11:09
Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере

Ученые: дочери работающих матерей становятся более успешными в карьере

Исследователи из Гарвардского университета после комплекса испытаний заявили - дочери работающих матерей более успешны в семье и работе. В ходе исследований удалось установить, что дочери работающих женщин имели заработок в среднем на 4% выше, чем воспитанницы домохозяек. Чаще всего эта 
26 июня 2015, 01:28

"Бездомный миллиардер"

61-летний миллиардер Николас Берггрюен считается одним из 12 самых завидных женихов мира, хотя его называют "бездомным миллиардером".
28 мая 2013, 10:08
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