Треть самарских пенсионеров останется без индексации Более 270 тысяч самарских пенсионеров останутся без повышения пенсионных выплат. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале доходы пожилых людей ожидает традиционная индексация - на 5,4%. Сегодня в губернии пенсию по старости получают 990 тысяч граждан. Однако, как и в прошлом …