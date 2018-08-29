16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.



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…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/vladimir-gutenev-provodit-priem-grazhdan-v-tolyatti" title="Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 августа 2018, 01:23</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/miss_2_0.jpg" alt="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"">Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"</a></h4> <div class="anons"><span>ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. <br /><br /> Голосование будет <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/golosovanie-vyberi-svoyu-miss-bikini" title="Голосование: выбери свою "Мисс Бикини""></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">13 августа 2018, 11:37</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/v-rossii-mogut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-uvolnenie-pensionerov" title="В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_rus/photofacefun_com_1534010740.jpg" alt="В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/v-rossii-mogut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-uvolnenie-pensionerov" title="В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров">В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров</a></h4> <div class="anons"><span><div> В России могут ужесточить административную и ввести уголовную ответственность за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста. Такую вероятность не исключил премьер-министр Дмитрий Медведев.<br /><br /> По его словам, в стране для проведения реформы необходимо создать систему гарантий по аналогии с <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/v-rossii-mogut-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-uvolnenie-pensionerov" title="В России могут ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">11 августа 2018, 10:09</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/bolee-199-270-avtomobiley-prodal-avtovaz-v-etom-godu" title="Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/photofacefun_com_1533292692.jpg" alt="Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/bolee-199-270-avtomobiley-prodal-avtovaz-v-etom-godu" title="Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году">Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году</a></h4> <div class="anons"><span><div> Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.<br /><br <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/bolee-199-270-avtomobiley-prodal-avtovaz-v-etom-godu" title="Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">3 августа 2018, 02:40</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/samarcam-poluchayushchim-pensii-v-gazbanke-vydadut-dengi-na-pochte-rossii" title="Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/pensiia1_d_850.jpg" alt="Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/samarcam-poluchayushchim-pensii-v-gazbanke-vydadut-dengi-na-pochte-rossii" title="Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России">Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России</a></h4> <div class="anons"><span><p>10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/samarcam-poluchayushchim-pensii-v-gazbanke-vydadut-dengi-na-pochte-rossii" title="Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">11 июля 2018, 05:35</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/oppozicionnye-partii-prervali-zasedanie-gubdumy" title="Оппозиционные партии прервали заседание губдумы" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/gubduma_zdanie_terra_29_25.jpg" alt="Оппозиционные партии прервали заседание губдумы" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/oppozicionnye-partii-prervali-zasedanie-gubdumy" title="Оппозиционные партии прервали заседание губдумы">Оппозиционные партии прервали заседание губдумы</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/oppozicionnye-partii-prervali-zasedanie-gubdumy" title="Оппозиционные партии прервали заседание губдумы"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">3 июля 2018, 01:52</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/chto-delat-s-nakopitelnoy-chastyu-pensii" title="Что делать с накопительной частью пенсии?" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/rubli_106.jpg" alt="Что делать с накопительной частью пенсии?" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/chto-delat-s-nakopitelnoy-chastyu-pensii" title="Что делать с накопительной частью пенсии?">Что делать с накопительной частью пенсии?</a></h4> <div class="anons"><span><p><em>В 2019 году у населения впервые появится возможность перевести накопительную часть своей пенсии из одного пенсионного фонда в другой без потери инвестдохода. Для чего это делается, и о каких суммах идет речь?</em></p> <p>Накопительная часть пенсии существует в России с начала нулевых. <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/chto-delat-s-nakopitelnoy-chastyu-pensii" title="Что делать с накопительной частью пенсии?"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">30 июня 2018, 07:01</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/vladimir-putin-otpravil-v-otstavku-zamnachalnika-gu-mvd-po-samarskoy-oblasti" title="Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/grin.jpg" alt="Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/vladimir-putin-otpravil-v-otstavku-zamnachalnika-gu-mvd-po-samarskoy-oblasti" title="Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области">Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области</a></h4> <div class="anons"><span><p>Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области полковника полиции Алексея Гриня.<br /> Гринь приехал в 63-й регион из Кировской области в начале 2015 года вслед за генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым, <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/vladimir-putin-otpravil-v-otstavku-zamnachalnika-gu-mvd-po-samarskoy-oblasti" title="Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">4 июня 2018, 10:07</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div class="menu_bottom menu"> <ul class="level_1 first"> <li> <a class="login_reg" href="/user" title="Войти">Войти</a> </li> <li> <a class="login_reg" href="/user/register" title="Зарегистрироваться">Зарегистрироваться</a> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/terratrk" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/#!/trkterra" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a> </noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/user/trkterrachannel" title="Youtube" target="_blank">Youtube</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://vkontakte.ru/public24686261" title="Вконтакте" target="_blank">Вконтакте</a> </noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://trk-terra-1998.livejournal.com/" title="Живой Журнал" target="_blank">Живой Журнал</a></noindex> </li> <li> <a href="/contacts" title="Контакты">Контакты</a> </li> <li> <noindex><a href="http://m.trkterra.ru" title="Мобильная версия">Мобильная версия</a></noindex> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_836 " > <a href="/about/vacancy" title="Вакансии"> Вакансии</a> </li> <li class="item item_838 " > <a href="/about" title="О компании"> О компании</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_2597 " > <a href="/contacts" title="Контакты"> Контакты</a> </li> <li class="item item_839 " > <a href="/about/history" title="История развития"> История развития</a> </li> <li class="item item_840 " > <a href="/about/pressabout" title="Пресса о нас"> Пресса о нас</a> </li> <li class="item item_841 " > <a href="/about/press" title="Пресс-релизы"> Пресс-релизы</a> </li> <li class="item item_843 " > <a href="/about/direction" title="Руководство компании"> Руководство компании</a> </li> <li class="item item_845 " > <a href="/about/shareholder" title="Акционерам"> Акционерам</a> </li> <li class="item item_844 " > <a href="/about/award" title="Награды"> Награды</a> </li> </ul> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_1089 " > <a href="/blogs" title="Блоги"> Блоги</a> </li> <li class="item item_849 " > <a href="/news/news_region" title="Новости Самары"> Новости Самары</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_850 " > <a href="/news/news_region" title="Самарские новости"> Самарские новости</a> </li> <li class="item item_851 " > <a href="/news/news_rus" title="Новости России"> Новости России</a> </li> <li class="item item_852 " > <a href="/news/new_world" title="Новости мира"> Новости мира</a> </li> </ul></li> <li class="item item_1661 " > <a href="/node/29101" title="Погода в Самаре"> Погода в Самаре</a> </li> <li class="item item_1659 " > <a href="/karta_samara" title="Карта Самары"> Карта Самары</a> </li> <li class="item item_1662 " > <a href="/air/terra/programs/birga" title="Работа в Самаре"> Работа в Самаре</a> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_1088 " > <a href="/programs" title="Передачи"> Передачи</a> </li> <li class="item item_856 " > <a href="/advert" title="Реклама"> Реклама</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_2237 " > <a href="/advert/advert/site-price" title="Реклама на сайте"> Реклама на сайте</a> </li> <li class="item item_857 " > <a href="/advert/price" title="Прайс-лист"> Прайс-лист</a> </li> <li class="item item_858 " > <a href="/advert/advert/direction" title="Руководители отделов"> Руководители отделов</a> </li> <li class="item item_859 " > <a href="/advert/node/77" title="Рейтинги телеканалов"> Рейтинги телеканалов</a> </li> </ul> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_861 " > <a href="/schedule" title="Программа передач"> Программа передач</a> </li> <li class="item item_862 " > <a href="/online" title="Онлайн"> Онлайн</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_2426 " > <a href="/air/terra" title="Рен тв онлайн"> Рен тв онлайн</a> </li> <li class="item item_2425 " > <a href="/air/rusradio" title="Русское радио онлайн"> Русское радио онлайн</a> </li> <li class="item item_2427 " > <a href="/air/dfm" title="Радио DFM онлайн"> Радио DFM онлайн</a> </li> </ul></li> <li class="item item_2253 " > <a href="/discount" title="Скидки в Самаре"> Скидки в Самаре</a> </li> <li class="item item_2599 " > <a href="/kino" title="Кино в Самаре"> Кино в Самаре</a> </li> </ul> <script type="text/javascript" src="//vk.com/js/api/openapi.js?98"></script> <!-- VK Widget --> <div id="vk_groups" style="display:none;"></div> <script type="text/javascript"> VK.Widgets.Group("vk_groups", {mode: 0, width: "230", height: "320"}, 24686261); 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