Ни продажа зданий ПФР, ни введение прогрессивной шкалы подоходного налога, ни использование средств, накопленных за счет отсечения сверхдоходов нефтянников не смогут обеспечить достойный уровень жизни для будущих пенсионеров. Об этом президент Владимир Путин заявил в начале своего выступления, обосновав необходимость повышения пенсионного возраста. Оставлять действующую систему неизменной нельзя.
«Выбрав такое решение, мы рано или поздно разрушим наши финансы, будем вынуждены залезать в долги или печатать ничем не обеспеченные деньги со всеми вытекающими последствиями: гиперинфляцией и ростом бедности. Не имея ресурсов, не сможем обеспечить надёжную безопасность страны. Не сможем решать самые насущные задачи: развивать образование и здравоохранение, поддерживать семьи с детьми, строить дороги и инфраструктуру, повышать качество жизни людей. Будем обречены на экономическое, технологическое отставание от других государств.
Поэтому наше бездействие сейчас или принятие временных «косметических» мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, и к нашим детям», - пояснил в своем обращении к гражданам глава государства.
Однако, предложенный правительством вариант нужно все-таки смягчить и предусмотреть ряд компенсационных мер. В первую очередь, возраст выхода на пенсию для женщин увеличат не на 8 лет, а на пять. То есть они отправятся на заслуженный отдых в 60 лет, мужчины в 65. Для многодетных матерей предусмотрят досрочный выход на пенсию. Сохранят льготы для представителей опасных профессий, стаж, необходимый для получения права на досрочную пенсию уменьшат на 3 года. Кроме того, оставят региональные льготы и федеральные льготы для граждан, причем пользоваться ими они смогут с того же возраста, что предусмотрен действующим законодательством. Для сельских пенсионеров выплаты увеличат на 25%. Важный блок - защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Для них необходимо предусмотреть возможность повышения квалификации, пособие по безработице для этой категории увеличат в 2 раза. Кроме того, для работодателей за увольнение такого сотрудника нужно предусмотреть как административную, так и уголовную ответственность. По мнению депутата Госдумы от Самарской области, первого вице-президента «СоюзМаш» России Владимира Гутенева, для организаций необходимо предусмотреть и компенсационные механизмы.
«Возможно, стоит уменьшить выплаты и социальные сборы, чтобы у предприятия был стимул иметь таких людей. Также, нужно прописать нормы таким образом, чтобы гарантировать работодателей о ситуаций, при которых сотрудники предпенсионного возраста начнут злоупотреблять своим положением и относиться к работе, спустя рукава, считает Владимир Гутенев.
Пенсионную реформу нужно не смягчать, а перенести на как минимум 3 года — считает Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
«Для людей это было полной неожиданностью, и люди у нас научились считать. Они понимают, что для них это прямые материальные издержки. Если среднемесячная пенсия — 13-14 тысяч рублей в месяц, то за год получается 150, даже больше тысяч рублей. Для людей это неожиданность, что они лишаются таких денег буквально с нового года», - говорит Игорь Николаев.
Предложенные президентом поправки, скорее всего, примут уже в ближайшую осеннюю сессию. Как пообещали парламентарии, они успеют разработать и все необходимые сопутствующие нормативы.