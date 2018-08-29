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Материалы по теме:

Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

Желающих реставрировать памятник Куйбышеву не нашлось

В Самаре провалились торги на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Ни один подрядчик не захотел участвовать в конкурсе, говорится в сообщении на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 236 тысяч рублей. Подрядчику предстояло восстановить поврежденную поверхность камня цементной мастикой. 
29 августа 2018, 10:06
В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?

В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?

Блогер Малявин Максим пожаловался, что в Тольятти неизвестные злоумышленники постепенно, день за днем уничтожают городской лес. "Они поджигают специально заготовленные закладки из покрышек и сухостоя. Итог - 20 августа сгорело 7 тысяч квадратных метров сухой лесной подстилки. А затем, 
29 августа 2018, 10:00
В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию 
29 августа 2018, 09:57
Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН И СК

Во вторник, 28 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому от должности освобождаются 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. Больше всего генералов президент освободил от должности в МВД — в документе упоминаются имена 8 силовиков. 
28 августа 2018, 08:19
Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новым послом России в Белоруссии полпреда в ПФО Михаила Бабича. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Бабич помимо должности посла получит и статус спецпредставителя президента. Ранее таким обладали только Виктор Черномырдин и 

24 августа 2018, 11:29
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым. 
 
Разговор о будущем. Встречу с молодежным активом Самарской области на 
17 августа 2018, 10:51
Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

Пути решения проблем с очистными сооружениями в Тольятти обсудил с горожанами Владимир Гутенев

В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского 
16 августа 2018, 09:00
Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.

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