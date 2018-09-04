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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

В Самаре ищут преступника, напавшего на женщину в подъезде. ЧП произошло вечером 4 сентября в Советском районе Самары по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 59Б. Неизвестный мужчина напал на женщину, когда она заходила в подъезд, ударил по голове и скрылся.

На 
4 сентября 2018, 07:55
Родной город в топе фейк-новостей

Родной город в топе фейк-новостей

Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных 
4 сентября 2018, 06:14
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой

В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 
4 сентября 2018, 05:25
В Тольятти у жителя Уфы нашли более 260 граммов «синтетики»

В Тольятти у жителя Уфы нашли более 260 граммов «синтетики»

Полицейские из Тольятти узнали, что к обороту наркотиков может быть причастен 28-летний житель Уфы, который снимал квартиру в Автограде. Во время обыска в жилье мужчины нашли 75 свертков с  белым порошкообразным веществом. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в 
4 сентября 2018, 05:17
Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти

В Автограде возбуждено уголовное дело по статье  «Грабеж с применением насилия», подозреваемых пока нет. Нападение произошло еще 30 августа на улице Мира в Центральном районе Тольятти.

Трое неизвестных подошли к мужчине, ударили его и отобрали рюкзак, внутри которого лежали 
4 сентября 2018, 02:22
В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В суд направлено уголовное дело о краже денег у пенсионера. В преступлении подозревают жительницу Октябрьска. По версии следствия, 19-летняя девушка приехала в Сызрань погостить к знакомым. Эти люди снимали квартиру в том же доме, где жил потерпевший.

Девушка постучалась 
3 сентября 2018, 10:09
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина

В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. 
 
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора 
29 августа 2018, 09:59
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку. 
 
По версии следствия, 14 июня пьяный мужчина оставил своего двухлетнего ребенка купаться в ванне, наполненной водой и вышел. Малыш захлебнулся и погиб. Следователи собрали 
28 августа 2018, 01:00
В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

Полицейским сообщили, что в одну из больниц с серьезными травмами поступил 47-летний житель Самары. Оказалось, что пострадавшего доставили на машине скорой помощи из его собственной квартиры на улице Паровозной в Железнодорожном районе.

Правоохранители опросили соседей мужчины, и выяснилось, что 
28 августа 2018, 08:13
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