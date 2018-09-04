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Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся
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4 сентября 2018, 07:55
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Родной город в топе фейк-новостей
Самарец Андрей Котельников негодует в "Фейсбуке": «Родной город в топе фейк-новостей. У нас уже был пенсионер, потративший "гробовые" на женщин с низкой социальной ответственностью. Кондуктор, по пьяни угнавший трамвай. Теперь в топе - учитель истории, учивший детей биографиям криминальных …
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4 сентября 2018, 06:14
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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В блогах: в Самаре школьникам выдали бесплатные дневники с ошибкой
В паблике «Подслушано Самара» соцсети "ВКонтакте" пользователь Владимир Смелов сообщил, что школьникам раздали бесплатные дневники с ошибкой. В тексте про стадион «Самара Арена» авторы перепутали угол наклона трибун с РАДИУСОМ! Меньше чем за сутки этот пост набрал больше 11 …
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4 сентября 2018, 05:25
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В Тольятти у жителя Уфы нашли более 260 граммов «синтетики»
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4 сентября 2018, 05:17
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Турецкого бизнесмена ограбили на улице в Тольятти
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4 сентября 2018, 02:22
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В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его
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3 сентября 2018, 10:09
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43
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В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина.
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора …
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29 августа 2018, 09:59
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В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца
Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку.
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28 августа 2018, 01:00
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В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу
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28 августа 2018, 08:13