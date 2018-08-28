|
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
|
28 августа 2018, 09:47
|
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
|
28 августа 2018, 09:23
|
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
|
28 августа 2018, 09:01
|
В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев
Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", …
|
28 августа 2018, 08:44
|
Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей
В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен …
|
28 августа 2018, 08:33
|
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
|
27 августа 2018, 05:27
|
18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти
Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга …
|
26 августа 2018, 04:50
|
«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»
|
26 августа 2018, 03:20
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
|
6 августа 2018, 10:13
|
В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке
В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
|
26 июля 2018, 01:54
|
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей
|
17 июля 2018, 01:56
|
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары
|
16 июля 2018, 10:47