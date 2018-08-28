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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Материалы по теме:

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани

Выяснилось, почему очистка малых рек в Сызрани стала проблемой. По словам заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максима Шаго, непонятно, куда складывать грунт. Он причислен к категории 4-го класса опасности, но для него нет полигона. Таким образом, 
28 августа 2018, 09:01
В блогах.

В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев

Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", 
28 августа 2018, 08:44
Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен 
28 августа 2018, 08:33
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

18-летнего парня «пырнули» ножом на улице в Тольятти

Вчера, 25 августа, поздно вечером, примерно в 22:00 возле одного из домов по улице Ушакова в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 18-летнему парню. По предварительным данным, он получил ножевые ранения в область живота и грудной клетки, передает портал «Волга 
26 августа 2018, 04:50
«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

«Слово за слово»: Жители 2-х домов на Ташкентской сошлись «стенка на стенку»

В результате драки между соседями двух домов по улице Ташкентской один человек попал в больницу с серьезной травмой головы, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, поводом для выяснения отношения «с помощью кулаков» стало замечание 
26 августа 2018, 03:20
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные 

6 августа 2018, 10:13
В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ссоры соседок по коммуналке

В областной столице ссора двух соседок по коммунальной квартире привела к возбуждению уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Конфликт разгорелся между 32-летней жительницей Самары и ее 29-летней соседкой по коммунальной квартире на проспекте Карла Маркса.
26 июля 2018, 01:54
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на 

17 июля 2018, 01:56
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
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