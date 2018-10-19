Ученые из Эдинбургского университета назвали переломный возраст, который определяет у мужчин карьерный рост. Оказывается, крайний срок проявления успехов в работе соответствует 27 годам. Если мужчина не смог себя к этому возрасту проявить, то надеяться ему не на что.

Ученые говорят, …