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Материалы по теме:

В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги

В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги

Сейчас работы в хоральной синагоге в Самаре пристановлены. Организация-подрядчик должна будет предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия необходимые бумаги, которых сегодня не оказалость у строителей - рабочую документацию, заключения экспертиз. 
 
- Надо понять, каким способом по проекту производится 
19 октября 2018, 05:03
В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В Тольятти мужчину искусала собака на АЗС

В пятницу, 19 октября, карету «скорой помощи» вызвали в Тольятти для 66-летнего мужчины. В 1:58 около автозаправки на Южном шоссе в Автограде на него напала собака. Животное укусило мужчину, он получил открытую рану голени. Врачи оказали ему помощь на месте, 
19 октября 2018, 04:17
В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также 
18 октября 2018, 02:55
На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадий Котельников

На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадий Котельников

Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на 
16 октября 2018, 09:49
Главы двух районов Самары уходят в отставку

Главы двух районов Самары уходят в отставку

Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района, и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, 
16 октября 2018, 12:26
Ректор СамГМУ может стать спикером Самарской губдумы

Ректор СамГМУ может стать спикером Самарской губдумы

Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.

В беседе с журналистами Геннадий Котельников пояснил, что в случае 
15 октября 2018, 07:23
Ученые определили, как женщине помогает макияж в карьере

Ученые определили, как женщине помогает макияж в карьере

Хороший макияж может серьезно повлиять на продвижение женщины по карьерной лестнице. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов в результате экспериментов с участием нескольких десятков человек.
Исследователи осуществили серию исследований, давая возможность добровольцам оценить степень авторитетности дам разных возрастных 

19 января 2017, 09:48
В России женщины имеют больше шансов стать руководителем, чем мужчины

В России женщины имеют больше шансов стать руководителем, чем мужчины

По мнению экспертов Европейского университета во Флоренции, русские женщины имеют намного больше шансов стать руководителем, чем мужчины. У представительниц слабого пола лучше перспективы в плане построения хорошей карьеры и достижения высокого положения. Вместе с тем, россиянки не всегда пользуются этой возможностью из-за 

28 ноября 2016, 10:02
Ученые назвали возраст, определяющий карьерный успех у мужчин

Ученые назвали возраст, определяющий карьерный успех у мужчин

Ученые из Эдинбургского университета назвали переломный возраст, который определяет у мужчин карьерный рост. Оказывается, крайний срок проявления успехов в работе соответствует 27 годам. Если мужчина не смог себя к этому возрасту проявить, то надеяться ему не на что.
Ученые говорят, 

20 сентября 2016, 09:37
Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Американские ученые провели исследование взаимосвязи роста мужчины с успехами в карьере и личной жизни. Выяснилось, что высокие мужчины чаще низких вступают в брак, но их семьи чаще распадаются. При этом 90% руководителей крупных фирм имеют высокий рост.
В основном, говорят ученые, 

12 сентября 2016, 10:15
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