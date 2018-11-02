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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем

В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц:
 
улицы Вилоновской от Чапаевской до  Галактионовской, нечётная сторона – дома 
2 ноября 2018, 02:43
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как 
1 ноября 2018, 09:23
В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
 
Речь идет о «неиспользуемых объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти здания относятся к 
6 сентября 2018, 11:57
Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Самары может получить статус объекта всемирноного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказали 3 сентября во время воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды «Открытый город». Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что власти сейчас ведут работу по присвоению этой части города 
4 сентября 2018, 11:12
Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей

В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских 
23 июля 2018, 05:28
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