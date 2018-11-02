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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем
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2 ноября 2018, 02:43
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51
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Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура
Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как …
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1 ноября 2018, 09:23
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В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
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6 сентября 2018, 11:57
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Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
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4 сентября 2018, 11:12
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Самарские памятники будет охранять специальная служба спасения культурных ценностей
В областной столице будет организована спасательная служба гражданской обороны защиты культурных ценностей. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города Александр Карпушкин. Она будет создана департаментом культуры и молодежной политики, а займется защитой памятников истории и культуры, которые находятся в ведении городских …
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23 июля 2018, 05:28