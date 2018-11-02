В центре Самары на один день запретят торговать спиртным алкоголем В среду, 7 ноября, в Самаре пройдет Парад Памяти. На улицах, прилегающих к площади Куйбышева запретят продажу алкоголя, сообщили в пресс-службе облправительства. Весь день не будут торговать спиртным в границах улиц: … улицы Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, нечётная сторона – дома