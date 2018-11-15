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В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель
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15 ноября 2018, 11:27
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В поселке Рубежный гулял дикий кабан
В среду вечером, 14 ноября, в поселке Рубежный в областной столице заметили кабана. Животное сфотографировали около местной школы № 51 и разместили снимок в соцсетях. Кстати, новость о появлении дикого кабана заинтересовала пользователей. Одни начали рассуждать, насколько появление животного …
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15 ноября 2018, 11:07
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Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой
Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно …
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15 ноября 2018, 10:30
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В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков
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15 ноября 2018, 09:11
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура
Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как …
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1 ноября 2018, 09:23
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В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»
Компания «Виктор и Ко», аффилированная известному самарскому бизнесмену Виктору Суркову, отказалась от идеи строительства жилищного комплекса рядом с ТРК «Московский». Департамент градостроительства Самары отменил своим распоряжением разрешение на планировку территории в Кировском районе в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги …
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1 ноября 2018, 11:18
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В Самаре появится новая школа на 1100 мест
В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в …
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29 октября 2018, 02:13
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Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки
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25 октября 2018, 05:00
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
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6 сентября 2018, 11:57
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Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
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4 сентября 2018, 11:12