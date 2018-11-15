В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами» Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.

… «Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена