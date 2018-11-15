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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

В Самаре иномарка Hyundai ушла под землю на Московском шоссе: пострадал водитель

Стало известно, что на месте масштабной коммунальной аварии на Московском шоссе в областной столице случилось ЧП - под землю ушла легковушка. Напомним, что авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. На проезжей части Московского шоссе на участке от улицы 
15 ноября 2018, 11:27
В поселке Рубежный гулял дикий кабан

В поселке Рубежный гулял дикий кабан

В среду вечером, 14 ноября, в поселке Рубежный в областной столице заметили кабана. Животное сфотографировали около местной школы № 51 и разместили снимок в соцсетях. Кстати, новость о появлении дикого кабана заинтересовала пользователей. Одни начали рассуждать, насколько появление животного 
15 ноября 2018, 11:07
Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Госдумы от Самарской области опубликовал меню парламентской столовой

Депутат Государственной думы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн опубликовал в своем микроблоге в Твиттере меню парламентской столовой и снимки собственного обеда. Сделал он это в ответ на реплику пользователя о том, что в думской столовой можно 
15 ноября 2018, 10:30
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Вечеринкой на «Даче со слонами» заинтересовалась прокуратура

Продолжение скандальной истории с гламурной вечеринкой на территории самарского памятника федерального значения - дачи купца Константина Головкина, где после реконструкции планируют открыть новый музейный комплекс. Напомним, 12 октября там праздновали открытие бутика одного из британских модных брендов. После того, как 
1 ноября 2018, 09:23
В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»

В Самаре не будут строить жилой комплекс около ТРК «Московский»

Компания «Виктор и Ко», аффилированная известному самарскому бизнесмену Виктору Суркову, отказалась от идеи строительства жилищного комплекса рядом с ТРК «Московский». Департамент градостроительства Самары отменил своим распоряжением разрешение на планировку территории в Кировском районе в границах Ракитовского и Московского шоссе, дороги 
1 ноября 2018, 11:18
В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В Самаре появится новая школа на 1100 мест

В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в 
29 октября 2018, 02:13
Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Завершен один из главных этапов строительства Фрунзенского моста. Пролетное строение над рекой Самарой соединило оба ее берега. Работы над ним будут полностью завершены после того, как специалисты заварят все стыки и обустроят болтовые соединения.

«В данный момент мы производим работы по 

25 октября 2018, 05:00
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
 
Речь идет о «неиспользуемых объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти здания относятся к 
6 сентября 2018, 11:57
Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческому центру Самары могут присвоить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Исторический центр Самары может получить статус объекта всемирноного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказали 3 сентября во время воркшопа по бесконфликтной реновации городской среды «Открытый город». Глава региона Дмитрий Азаров заявил, что власти сейчас ведут работу по присвоению этой части города 
4 сентября 2018, 11:12
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