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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года
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29 октября 2018, 05:37
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В Самаре пройдет «Ночь искусств»
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29 октября 2018, 05:25
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Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста
В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали …
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29 октября 2018, 05:06
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина
Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию - ее решили перенести на площадку около музея Алабина.
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29 октября 2018, 03:27
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Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки
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25 октября 2018, 05:00
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В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»
Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». …
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3 октября 2018, 10:46
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В Самаре пройдет самый добрый урок
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25 сентября 2018, 08:44
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Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе
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23 сентября 2018, 09:46
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Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
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21 сентября 2018, 01:39
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330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году
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4 сентября 2018, 09:00
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В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке
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6 июня 2018, 10:18
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Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области
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17 мая 2018, 11:32