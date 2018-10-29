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В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

В Самаре оплату проезда картами хотят ввести до конца года

До конца 2018 года в общественном транспорте Самары планируют ввести оплату банковскими бесконтактными картами. Как сообщили в городском департаменте транспорта, на стоимость проезда это никак не повлияет - тариф для пассажиров останется на уровне расчета с помощью транспортных карт, то 
29 октября 2018, 05:37
В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В Самаре пройдет «Ночь искусств»

В воскресенье, 4 ноября, в областной столице пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». На этот раз ее слоганом стали слова «Искусство объединяет». В этом году акция приурочена ко Дню народного единства, в ней будут участвовать дома культуры, библиотеки, музеи, галереи. Для 
29 октября 2018, 05:25
Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

Драма в коммуналке: в Самарской области соседи «пленили» рецидивиста

В Самарской области полицейские расследовали криминальную историю, в которой предполагаемого злоумышленника удерживали в запертой комнате его соседи. Правоохранителям позвонили из села Новый Сарбай в Кинельском районе и рассказали, что в больницу попал 50-летний мужчина с ножевым ранением. Когда силовики приехали 
29 октября 2018, 05:06
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

В Самаре сельхозярмарку перенесут к музею имени Алабина

Стало известно, что сельскохозяйственная ярмарка в Самаре будет работать до 25 ноября. Однако, она поменяет локацию -  ее решили перенести на площадку около музея Алабина. 
 
- Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на 
29 октября 2018, 03:27
Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Завершен один из главных этапов строительства Фрунзенского моста. Пролетное строение над рекой Самарой соединило оба ее берега. Работы над ним будут полностью завершены после того, как специалисты заварят все стыки и обустроят болтовые соединения.

«В данный момент мы производим работы по 

25 октября 2018, 05:00
В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

В Самаре строительство станции метро «Алабинская» завершит «Волготрансстрой-9»

Стало известно, что подряд на завершение строительства станции метрополитена «Алабинская» будет отдан АО «Волготрансстрой-9» (входит в самарскую ГК «Волгатрансстрой»). Компания подала единственную заявку на участие в аукционе. Подрядчик выполнит строительно-монтажные работы второго этапа строительства очереди пятого пускового комплекса станции «Алабинская». 
3 октября 2018, 10:46
В Самаре пройдет самый добрый урок

В Самаре пройдет самый добрый урок

25 сентября в 15:00 в школе № 163 (ул. Свободы, 2Г) пройдет уже традиционная Всероссийская акция «Добрые уроки». В этом году занятия посвящены волонтерским отрядам. Добровольцы поделятся со школьниками и студентами своим опытом и помогут организовать собственный отряд.

Участниками «Доброго урока» 

25 сентября 2018, 08:44
Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе

Почти тысяча верующих побывала на первой службе в Софийском соборе

В воскресенье, 23 сентября, в областной столице открыл двери для посетителей Софийский собор, расположенный на 4-й очереди набережной. Открытие храма приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В первый же день работы 
23 сентября 2018, 09:46
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году

1 сентября в Самарской области в школы пошли 330 тысяч учеников — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. К началу учебного года открыли 3 новых школы. Одна из них находится в поселке Смышляевка. Там будут учиться почти 1,5 
4 сентября 2018, 09:00
В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

В Исаклинском районе уволили физрука-алкоголика, ударившего ребенка на уроке

Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку в одной из местных школ. В надзорное ведомство поступила информация о том, что преподаватель физкультуры в 2017 году неоднократно являлся в учебное заведение в нетрезвом виде. Однако руководство школы на это никак не 
6 июня 2018, 10:18
Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

В Самарской области учитель пришел в школу пьяным и ударил пятиклассника. Инцидент произошел в одном из сельских учебных заведений Исаклинского района. По данному факту была проведена прокурорская проверка. По информации надзорного ведомства, школьный физрук в течение прошлого 2017 года появлялся 

17 мая 2018, 11:32
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