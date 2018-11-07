|
В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
|
7 ноября 2018, 01:32
|
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
|
7 ноября 2018, 01:10
|
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
|
7 ноября 2018, 10:50
|
17-летний самарец «сдал» отца силовикам
|
7 ноября 2018, 12:14
|
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
|
7 ноября 2018, 11:11
|
В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова
|
6 ноября 2018, 10:04
|
Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров
|
6 ноября 2018, 08:28
|
Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом
|
5 ноября 2018, 02:28
|
По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело
Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. …
|
4 ноября 2018, 04:03
|
Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной
|
4 ноября 2018, 03:36
|
В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая …
|
1 ноября 2018, 09:42
|
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов
|
31 октября 2018, 12:32