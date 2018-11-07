Сегодня, 5 ноября, в 0:53 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 3-го Года пятилетки в Железнодорожном районе, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, Пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение …