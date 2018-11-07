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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре 33 человека тушили одноэтажку на Елизарова

В Самаре ночью произошел пожар в Кировском районе. В 03:21 загорелось здание на улице Елизарова. На площади 150 квадратных метров вспыхнул одноэтажный дом. На место событий выехали 33 сотрудника оперативного ведомства и восемь единиц техники. По информации регионального ГУ МЧС, 
6 ноября 2018, 10:04
Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров

Крупный пожар в Тольятти: горела крыша ангара на площади 500 кв. метров

Накануне, 5 ноября, произошел крупный пожар на Южном шоссе в Автозаводском районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил в 14:11. На площади 500 квадратных метров горела крыша ангара. На месте событий работали 26 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали шесть единиц техники. 
6 ноября 2018, 08:28
Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом

Крупный пожар в Запанском: сгорел частный дом

Сегодня, 5 ноября, в 0:53 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома на улице 3-го Года пятилетки в Железнодорожном районе, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, Пламя охватило участок в 100 квадратных метров. На тушение 

5 ноября 2018, 02:28
По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело

По факту смерти троих детей в Старом Буяне возбуждено уголовное дело

Все они сгорели на пожаре. Как выяснилось, мама-одиночка работала по ночам и оставляла 6-летнего сына за старшего.
 
Как уже сообщала ТЕРРА, в ночь со 2 на 3 ноября, в селе Старый Буян в Красноярского района загорелся частный дом. 
4 ноября 2018, 04:03
Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной

Более 60 человек тушили крупный пожар на Кабельной

В ночь субботы на воскресенье, с 3 на 4 ноября, в Самаре на открытой площадке на улице Кабельной загорелись деревянные поддоны, информирует ГУ МЧС по Самарской области.
 
Пламя охватило территорию в 1600 метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности 
4 ноября 2018, 03:36
В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре завели уголовное дело из-за нападения на телеведущую

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на самарскую журналистку Ингу Пеннер, информирует областное МВД. В совершении преступления по статье УК "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью" подозревается неизвестный мужчина. Как уже сообщала ТЕРРА, на прошлой неделе ведущая 
1 ноября 2018, 09:42
В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Самаре неподалеку от школы на Аминева нашли обрез и 188 патронов

В Промышленном районе Самары обнаружили пугающую находку. В пятницу, 26 октября, местные жители наткнулись на пустыре неподалеку от школы на улице Аминева на полиэтиленовый пакет. В нем лежали предмет, похожий на самодельный обрез ружья и 188 патронов калибра 7,63 мм.
31 октября 2018, 12:32
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