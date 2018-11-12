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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»
12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.
До момента, когда станет известно второе …
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12 ноября 2018, 10:48
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Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, …
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12 ноября 2018, 10:00
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Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области
Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы …
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12 ноября 2018, 09:46
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В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и …
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12 ноября 2018, 07:09
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В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку
Самарчанка Анна Кондратьева рассказала в "Фейсбуке" про сомнительную эффективность местной налоговой службы. "У них на счету каждая копейка. Налоговая бдит. Любая организация сегодня регулярно получает от ФНС различные требования. Но бывает и такое. Недоимка по страховым взносам - 1 …
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11 ноября 2018, 04:56
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В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора»
Блогер Евгений Синюков поведал, что в самарской исправительной колонии № 28 в селе Рождествено открылся реабилитационный центр «Аврора». Это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона и двадцатый по счету в стране. Первый в Самарской области был открыт в …
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10 ноября 2018, 08:30
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В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани
В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, …
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10 ноября 2018, 08:10
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В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары
Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, …
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7 ноября 2018, 06:02