В блогах: в ИК-28 открылся реабилитационный центр «Аврора» … Блогер Евгений Синюков поведал , что в самарской исправительной колонии № 28 в селе Рождествено открылся реабилитационный центр «Аврора». Это второй подобный центр в уголовно-исполнительной системе региона и двадцатый по счету в стране. Первый в Самарской области был открыт в