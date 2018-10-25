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Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра»
22 октября 1934 года родился советский режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Поистине всенародную любовь ему принесла телевизионная лента «Д’Артаньян и три мушкетёра». Трехсерийный фильм, снятый 40 лет назад, для многих российских зрителей до сих пор остается лучшей экранизацией произведения Александр Дюма. Успеху …
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22 октября 2018, 08:09
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Тест: насколько хорошо вы знаете фильмы «Брат» и «Брат 2»
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18 октября 2018, 07:40
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Тест: кто вы из героев компьютерных игр?
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10 октября 2018, 03:06
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Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?
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9 октября 2018, 10:41