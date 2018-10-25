Тест: кто вы из героев компьютерных игр? Разнообразие компьютерных игр поражает. Ежедневно они выходят в мир десятками, если не сотнями. Виртуальный мир полон различных героев и каждый из них обладает своим неповторимым внешним видом и характером. А теперь представьте ситуацию, что вам бы самим пришлось примерить на …